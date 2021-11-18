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Bees Airline запускает новый рейс в солнечную страну: когда и куда можно будет полететь

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
18 ноября, 11:04
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Рейсы будут осуществляться с 28 декабря по вторникам, появится еще один туристический маршрут
Bees Airline открывает новый рейс в Грузию
Bees Airline открывает новый рейс в Грузию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинская авиакомпания Bees Airline запускает новый рейс в Грузию со Львова. В Тбилиси рейсы будут осуществляться только в определенный день.

Об этом сообщили в международном аэропорту "Львов" в Facebook.

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Рейсы стартуют с 28 декабря по вторникам. На праздничный период авиакомпания добавляет рейс в четверг – 30 декабря и в субботу: 8 января и 15 января.

Ryanair открывает новые рейсы из Украины

Ирландский лоукостер Ryanair со 2 января 2022 года открывает два новых международных маршрута: из Львова в Братиславу и из Херсона в Вену.

Цены на билеты будут достаточно низкими. Минимальная стоимость билета из Львова в Братиславу начинается от 15 евро, а из Херсона в Вену от 19 евро.

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Также 27 марта 2022 года Ryanair откроет прямой рейс из Одессы в Венецию. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Перелеты можно забронировать по цене от 28 евро в одну сторону и от 55,9 евро в обе.

Ранее мы писали, что ирландский лоукостер Ryanair может завезти в Украину для базирования 20 самолетов.

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