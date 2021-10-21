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Як тепер потрапити в літак? МАУ вводить нові правила для пасажирів

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
21 жовтня, 12:51
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"Міжнародні авіалінії України" вводять нові правила – з якими документами можна потрапити на борт
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" посилює вимоги до пасажирів внутрішніх рейсів з 21 жовтня.

Про це повідомили Flyuia із посиланням на постанову Кабінету міністрів.

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Документ передбачає, що відсьогодні пасажири внутрішніх регіональних рейсів МАУ зобов’язані перед вильотом пред’явити один з цих документів:

  • Довідка про негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на коронавірус, що зроблений не раніше, ніж за 72 години до вильоту;
  • Документ про проходження повного курсу вакцинації від COVID-19;
  • Документ про отримання однієї дози вакцини від коронавірусу;
  • Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію однією дозою дводозного препарату (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати);

Зазначається, що обмеження поширюються і на трансферних пасажирів, які здійснюють пересадку в аеропорту Борисполя.

Ті, хто не встиг зробити ПЛР-тест заздалегідь, можуть пройти експрес-тестування у самому аеропорту, однак треба подбати про залишок часу для процедури.

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Нові правила поширюються і на залізничні перевезення. Наявність відповідних документів мають контролювати перед посадкою в потяг.

Для охочих швидко вакцинуватись або пройти експрес-тест "Укрзалізниця" організувала спеціальні пункти просто на вокзалах.

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