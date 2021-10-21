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Как теперь попасть в самолет? МАУ вводит новые правила для пассажиров

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
21 октября, 12:51
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"Международные авиалинии Украины" вводят новые правила – с какими документами можно попасть на борт
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ужесточает требования к пассажирам внутренних рейсов с 21 октября.

Об этом сообщили Flyuia со ссылкой на постановление Кабинета министров.

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Оно предусматривает, что отныне пассажиры внутренних региональных рейсов МАУ обязаны перед вылетом предъявить один из этих документов:

  • Справка об отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус, который сделан не ранее, чем за 72 часа до вылета;
  • Документ о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19;
  • Документ о получении одной дозы вакцины от коронавируса;
  • Международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации одной дозой двухдозного препарата (желтые сертификаты) или одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины (зеленые сертификаты).

Отмечается, что ограничения распространяются и на трансферных пассажиров, осуществляющих пересадку в аэропорту Борисполь.

Те, кто не успел сделать ПЦР-тест заранее, могут пройти экспресс-тестирование в самом аэропорту, однако необходимо позаботиться о запасе времени для процедуры.

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Новые правила распространяются и на железнодорожные перевозки. Наличие соответствующих документов контролировать перед посадкой в поезд.

Для желающих быстро прививаться или пройти экспресс-тест "Укрзализныця" организовала специальные пункты просто на вокзалах.

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