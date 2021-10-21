Как теперь попасть в самолет? МАУ вводит новые правила для пассажиров

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ужесточает требования к пассажирам внутренних рейсов с 21 октября.
Об этом сообщили Flyuia со ссылкой на постановление Кабинета министров.
Оно предусматривает, что отныне пассажиры внутренних региональных рейсов МАУ обязаны перед вылетом предъявить один из этих документов:
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- Справка об отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус, который сделан не ранее, чем за 72 часа до вылета;
- Документ о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19;
- Документ о получении одной дозы вакцины от коронавируса;
- Международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации одной дозой двухдозного препарата (желтые сертификаты) или одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины (зеленые сертификаты).
Отмечается, что ограничения распространяются и на трансферных пассажиров, осуществляющих пересадку в аэропорту Борисполь.
Те, кто не успел сделать ПЦР-тест заранее, могут пройти экспресс-тестирование в самом аэропорту, однако необходимо позаботиться о запасе времени для процедуры.
Новые правила распространяются и на железнодорожные перевозки. Наличие соответствующих документов контролировать перед посадкой в поезд.
Для желающих быстро прививаться или пройти экспресс-тест "Укрзализныця" организовала специальные пункты просто на вокзалах.