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З моря в гори: МАУ запускає новий рейс

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор розділу "Гроші"
2 грудня, 10:53
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Рейс курсуватиме щонеділі
МАУ запустила новий рейс
МАУ запустила новий рейс / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія МАУ з 25 грудня запустить перший рейс Одеса – Івано–Франківськ – Одеса.

Про це повідомляє Міжнародний аеропорт "Одеса".

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Щонеділі рейс почне курсувати з 16 січня. Квитки вже у продажу на офіційному сайті авіакомпанії. Вартість в одну сторону варіюється від 2086 грн. до 3443 грн.

Тривалість шляху — 1 год. 15 хв.

До моря можна і за кордон

Авіакомпанія Qatar Airways з 16 грудня планує відновити докризову частоту польотів із Дохи до Києва та запускає нові рейси. Таких рейсів буде 14.

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Наразі Qatar Airways літає до Києва 10 разів на тиждень. А чотири нові рейси дозволять покращити сполучення України з містами Близького Сходу, США та курортами, як Коломбо, Сейшели, Пхукет, Бангкок, Занзібар.

Журналісти "Сьогодні" повідомляли також , що зовсім нещодавно нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines запустила перші рейси із Запоріжжя до Києва та з Києва до Львова. Ціна на квитки стартує від 800 гривень.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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