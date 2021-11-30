Qatar Airways запускает новые рейсы из Украины к морю: куда можно купить билеты по скидке

Сейчас авиакомпания летает в Киев из Дохи 10 раз в неделю, а скоро будет – 14

Самолеты Qatar Airways будут летать в Борисполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Авиакомпания Qatar Airways с 16 декабря планирует восстановить докризисную частоту полетов из Дохи в Киев и запускает новые рейсы.

Как сообщил avianews.com, таких рейсов будет 14.

Реклама

Сейчас Qatar Airways летает в Киев 10 раз в неделю. А четыре новых рейса позволят улучшить сообщение Украины с городами Ближнего Востока, США и курортами: Коломбо, Сейшелы, Пхукет, Бангкок, Занзибар.

С 16 декабря запустят рейсы:

Доха 02:15 – Киев 07:00, ежедневно;

Доха 08:35 – Киев 13:20, ежедневно;

Киев 09:50 – Доха 16:10, ежедневно;

Киев 16:40 – Доха 23:00, ежедневно.

Самолеты Qatar Airways будут летать в Борисполь среднемагистральными самолетами Airbus A320. В таких самолетах – 12 мест бизнес-класса и 120 мест эконом-класса.

Реклама

Кроме того, авиакомпания с 9 декабря открывает новое направление в Украину – самолеты будут летать в Одессу. На первых этапах рейс будут выполнять три раза в неделю.

Отметим, что для пассажиров еще действуют скидки на билеты в рамках акции Черная пятница, которая продлится до 2 декабря.

Новые рейсы из Украины

На днях новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines запустила первые рейсы из Запорожья в Киев и из Киева во Львов. Цена на билеты стартует от 800 гривен.

Реклама

А европейская авиакомпания LOT открывает новый рейс из Украины в Польшу – рейс будут выполнять из Львова в Новую Гуру.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщает о самых актуальных регулярных маршрутах в течение осени. Из международного аэропорта "Борисполь" пассажиры могут улететь во Львов или Одессу.