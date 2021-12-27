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Qatar Airways влаштувала новорічний розпродаж квитків до моря: куди і за скільки можна відлетіти

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
27 грудня, 08:58
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Пасажирам доведеться здійснити пересадку в базовому аеропорту Qatar Airways в Досі
Квитки можна купити на період подорожей до 30 червня 2022 рік
Квитки можна купити на період подорожей до 30 червня 2022 рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія Qatar Airways влаштувала новорічний розпродаж квитків на десятки напрямків. Квитки за акційною ціною можна купити до 30 грудня, а вилетіти можна із Києва та Одеси.

Про це повідомляє avianews.com.

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Куди можна відлетіти?

Пасажири можуть купити квитки з України в Сідней, Мельбурн, Дубай, острів Пхукет у Таїланді, Коломбо на Шрі-Ланці, Мальдіви, Сейшели та Занзібар.

Це не прямі рейси. Пасажирам доведеться здійснити пересадку в базовому аеропорту Qatar Airways в Досі.

Спецціни діють на польоти в економ-класі та бізнес-класі. Усі квитки Qatar Airways включають перевезення ручної поклажі, багажу, харчування та безкоштовне використання бортової системи розваг із бібліотекою фільмів, серіалів та мультфільмів.

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Більш того, більшість літаків у флоті Qatar Airways оснащені кріслами бізнес-класу, які розкладаються в горизонтальне ліжко.

Зазначимо, що квитки можна придбати на період подорожей до 30 червня 2022 року.

Qatar Airways виконує два рейси на день до київського аеропорту Бориспіль та три рейси на тиждень до аеропорту Одеса. Отже, будь-яким із цих рейсів можна буде відлетіти в Доху, а звідти на курорт.

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Скільки коштують квитки?

З Києва в економ/бізнес-класі в обидва боки:

  • Дубай – 9 900 грн
  • Пхукет – 16 800 грн. / 47 500 грн.
  • Коломбо – 14 800 грн. / 43 900 грн.
  • Сейшели – 18 900 грн / 47 900 грн
  • Мальдіви – 18 900 грн. / 85 100 грн.
  • Занзібар – 20 400 грн. / 47 900 грн.
  • Мельбурн – 37 900 грн. / 108 700 грн.
  • Сідней – 39 600 грн. / 123 400 грн.

З Одеси в економ/бізнес-класі в обидва боки:

  • Коломбо – 15 300 грн. / 51 100 грн.
  • Пхукет – 20 100 грн. / 52 500 грн.
  • Мальдіви – 20 700 грн. / 93 400 грн.

До моря летять і МАУ

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає чартерні новорічні рейси до екзотичних курортів Домінікани, Мексики та Мальдів. Рейси запустять із 27 грудня.

Для пасажирів будуть доступні квитки бізнес- та економ-класу. Поки що невідомо, скільки ці квитки коштуватимуть і яким буде графік польотів.

Раніше повідомляли, що авіакомпанія Qatar Airways 9 грудня виконала перший регулярний рейс до Одеси із Дохи. Пасажири подорожують середньомагістральними літаками Airbus A320.

Нагадаємо, що авіакомпанія Qatar Airways від 16 грудня відновила докризову частоту польотів з Дохи до Києва та запустила нові рейси.

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