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Будівельні послуги повертаються – що можна замовити в ЦНАПах

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22 березня, 14:51
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Розповідаємо, які будівельні послуги та у яких містах відновили ЦНАПи
Деякі будівельні послуги знову доступні українцям
Деякі будівельні послуги знову доступні українцям / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість компаній, у тому числі державних, змушені були припинити надавати свої послуги українцям. З часом вони адаптувалися до воєнних умов та поступово починають відновлювати роботу.

Центри надання адміністративних послуг також поновлюють роботу у сфері будівництва. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Що тепер доступно українцям

Відтепер у деяких ЦНАПах можна замовити:

  • будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
  • містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;
  • подання або внесення змін до повідомлення про початок підготовчих та будівельних робіт;
  • реєстрацію декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Де це доступно

Поки що відновлення роботи ЦНАПів не відбувається у містах, де точаться бойові дії. Наразі будівельні послуги доступні для жителів:

  • Вінницької;
  • Волинської;
  • Дніпропетровської;
  • Закарпатської;
  • Івано-Франківської;
  • Кіровоградської;
  • Львівської;
  • Одеської;
  • Полтавської;
  • Рівненської;
  • Тернопільської;
  • Хмельницької;
  • Черкаської;
  • Чернівецької;
  • Житомирської областей.

Держава щомісячно виплачуватиме українцям допомогу

Раніше "Сьогодні" розповіли, кому держава під час війни допомагатиме фінансово.

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Кожній особі, що вимушено покинула зону активних бойових дій, призначені виплати в розмірі 2 тис. грн щомісяця. Крім того, виплати передбачені і для дітей. За кожну дитину, що переїхала у безпечне місце, держава платитиме батькам 3 тис. грн.

Гроші надходитимуть і роботодавцям, що влаштовуватимуть на свої підприємства вимушених переселенців. А також сім'ям, які надаватимуть прихисток вимушеним переселенцям та людям з інвалідністю.

Також ми писали про те, як отримати кошти на оплату комунальних послуг за прихисток вимушених переселенців.

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Читайте також, як українським біженцям знайти безкоштовне житло, та якими рейсами "Укрзалізниці" можна евакуюватися з гарячих точок 22 березня.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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