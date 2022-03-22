Будівельні послуги повертаються – що можна замовити в ЦНАПах

Розповідаємо, які будівельні послуги та у яких містах відновили ЦНАПи

Деякі будівельні послуги знову доступні українцям / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість компаній, у тому числі державних, змушені були припинити надавати свої послуги українцям. З часом вони адаптувалися до воєнних умов та поступово починають відновлювати роботу.

Центри надання адміністративних послуг також поновлюють роботу у сфері будівництва. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Що тепер доступно українцям

Відтепер у деяких ЦНАПах можна замовити:

будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

подання або внесення змін до повідомлення про початок підготовчих та будівельних робіт;

реєстрацію декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Де це доступно

Поки що відновлення роботи ЦНАПів не відбувається у містах, де точаться бойові дії. Наразі будівельні послуги доступні для жителів:

Вінницької;

Волинської;

Дніпропетровської;

Закарпатської;

Івано-Франківської;

Кіровоградської;

Львівської;

Одеської;

Полтавської;

Рівненської;

Тернопільської;

Хмельницької;

Черкаської;

Чернівецької;

Житомирської областей.

Держава щомісячно виплачуватиме українцям допомогу

Раніше "Сьогодні" розповіли, кому держава під час війни допомагатиме фінансово.

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Кожній особі, що вимушено покинула зону активних бойових дій, призначені виплати в розмірі 2 тис. грн щомісяця. Крім того, виплати передбачені і для дітей. За кожну дитину, що переїхала у безпечне місце, держава платитиме батькам 3 тис. грн.

Гроші надходитимуть і роботодавцям, що влаштовуватимуть на свої підприємства вимушених переселенців. А також сім'ям, які надаватимуть прихисток вимушеним переселенцям та людям з інвалідністю.

Також ми писали про те, як отримати кошти на оплату комунальних послуг за прихисток вимушених переселенців.

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