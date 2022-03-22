Будівельні послуги повертаються – що можна замовити в ЦНАПах

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість компаній, у тому числі державних, змушені були припинити надавати свої послуги українцям. З часом вони адаптувалися до воєнних умов та поступово починають відновлювати роботу.
Центри надання адміністративних послуг також поновлюють роботу у сфері будівництва. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Що тепер доступно українцям
Відтепер у деяких ЦНАПах можна замовити:
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- будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
- містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;
- подання або внесення змін до повідомлення про початок підготовчих та будівельних робіт;
- реєстрацію декларації про готовність об'єкта до експлуатації.
Де це доступно
Поки що відновлення роботи ЦНАПів не відбувається у містах, де точаться бойові дії. Наразі будівельні послуги доступні для жителів:
- Вінницької;
- Волинської;
- Дніпропетровської;
- Закарпатської;
- Івано-Франківської;
- Кіровоградської;
- Львівської;
- Одеської;
- Полтавської;
- Рівненської;
- Тернопільської;
- Хмельницької;
- Черкаської;
- Чернівецької;
- Житомирської областей.
Держава щомісячно виплачуватиме українцям допомогу
Раніше "Сьогодні" розповіли, кому держава під час війни допомагатиме фінансово.
Кожній особі, що вимушено покинула зону активних бойових дій, призначені виплати в розмірі 2 тис. грн щомісяця. Крім того, виплати передбачені і для дітей. За кожну дитину, що переїхала у безпечне місце, держава платитиме батькам 3 тис. грн.
Гроші надходитимуть і роботодавцям, що влаштовуватимуть на свої підприємства вимушених переселенців. А також сім'ям, які надаватимуть прихисток вимушеним переселенцям та людям з інвалідністю.
Також ми писали про те, як отримати кошти на оплату комунальних послуг за прихисток вимушених переселенців.
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