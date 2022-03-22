Строительные услуги возвращаются – что можно заказать в ЦПАУ

Рассказываем, какие строительные услуги и в каких городах восстановили ЦПАУ

Некоторые строительные услуги снова доступны украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство компаний, в том числе государственных, вынуждены были прекратить предоставлять свои услуги украинцам. С течением времени они адаптировались к военным условиям и постепенно начинают возобновлять работу.

Центры предоставления административных услуг возобновляют работу в сфере строительства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Что теперь доступно украинцам

Теперь в некоторых ЦПАУ можно заказать:

строительный паспорт застройки земельного участка;

градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка;

представление или внесение изменений в сообщение о начале подготовительных и строительных работ;

регистрацию декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Где это доступно

Пока возобновление работы ЦПАУ не происходит в городах, где идут боевые действия. В настоящее время строительные услуги доступны для жителей:

Винницкой;

Волынской;

Днепропетровской;

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Кировоградской;

Львовской;

Одесской;

Полтавской;

Ровенской;

Тернопольской;

Хмельницкой;

Черкасской;

Черновицкой;

Житомирской области.

Государство будет ежемесячно выплачивать украинцам помощь

Ранее "Сегодня" рассказали, кому государство во время войны будет помогать финансово.

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Каждому лицу, вынужденно покинувшему зону активных боевых действий, назначены выплаты в размере 2 тыс. грн ежемесячно. Кроме того, выплаты предусмотрены и для детей. За каждого ребенка, переехавшего в безопасное место, государство будет платить родителям 3 тыс. грн.

Деньги будут поступать и работодателям, которые будут устраивать на свои предприятия вынужденных переселенцев. А также семьям, которые будут предоставлять убежище вынужденным переселенцам и людям с инвалидностью.

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