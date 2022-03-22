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Строительные услуги возвращаются – что можно заказать в ЦПАУ

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22 марта, 14:51
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Рассказываем, какие строительные услуги и в каких городах восстановили ЦПАУ
Некоторые строительные услуги снова доступны украинцам
Некоторые строительные услуги снова доступны украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство компаний, в том числе государственных, вынуждены были прекратить предоставлять свои услуги украинцам. С течением времени они адаптировались к военным условиям и постепенно начинают возобновлять работу.

Центры предоставления административных услуг возобновляют работу в сфере строительства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Что теперь доступно украинцам

Теперь в некоторых ЦПАУ можно заказать:

  • строительный паспорт застройки земельного участка;
  • градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка;
  • представление или внесение изменений в сообщение о начале подготовительных и строительных работ;
  • регистрацию декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Где это доступно

Пока возобновление работы ЦПАУ не происходит в городах, где идут боевые действия. В настоящее время строительные услуги доступны для жителей:

  • Винницкой;
  • Волынской;
  • Днепропетровской;
  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковской;
  • Кировоградской;
  • Львовской;
  • Одесской;
  • Полтавской;
  • Ровенской;
  • Тернопольской;
  • Хмельницкой;
  • Черкасской;
  • Черновицкой;
  • Житомирской области.

Государство будет ежемесячно выплачивать украинцам помощь

Ранее "Сегодня" рассказали, кому государство во время войны будет помогать финансово.

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Каждому лицу, вынужденно покинувшему зону активных боевых действий, назначены выплаты в размере 2 тыс. грн ежемесячно. Кроме того, выплаты предусмотрены и для детей. За каждого ребенка, переехавшего в безопасное место, государство будет платить родителям 3 тыс. грн.

Деньги будут поступать и работодателям, которые будут устраивать на свои предприятия вынужденных переселенцев. А также семьям, которые будут предоставлять убежище вынужденным переселенцам и людям с инвалидностью.

Также мы писали о том, как получить средства на оплату коммунальных услуг за убежище вынужденных переселенцев.

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Читайте также, как украинским беженцам найти бесплатное жилье, и какими рейсами "Укрзализныци" можно эвакуироваться с горячих точек 22 марта.

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Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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