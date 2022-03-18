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Kyivstar сделал бесплатной одну из своих услуг – кого касается

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18 марта, 15:52
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Теперь услуга Star.Docs от Kyivstar полностью бесплатна для определенной группы клиентов
Какие услуги Kyivstar сделал бесплатными
Какие услуги Kyivstar сделал бесплатными / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны, которую Российская Федерация развязала против Украины, многие украинские компании или мировые бизнесы объявили об отмене платы за определенные сервисы. Бесплатные сервисы временно помогут украинцам в кризисной ситуации.

Теперь еще одна услуга от Kyivstar стала бесплатной для бизнеса и государственных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Кого касаются новые условия

"Во время войны для предпринимателей остро стоит вопрос документооборота. Чтобы снизить нагрузку при работе с бумажными документами, мы безвозмездно предоставляем бизнесу и государственным организациям доступ к сервису электронного документооборота Star.Docs", – написали в компании.

Star.Docs – это сервис, позволяющий заменить бумажные документы на более удобные электронные. Благодаря ему можно:

  • переносить внутренний и внешний документооборот организации в цифровой формат;
  • редактировать, комментировать или согласовывать документы;
  • обмениваться документами и подписывать их онлайн на компьютере, планшете или смартфоне. Рабочие файлы могут храниться в электронных регистрах в облачном хранилище.

Раньше для этого сервиса было несколько тарифов. Один из них был бесплатным, но имел наименьшее количество опций. Цена за оставшиеся семь тарифов колебалась от 99 грн до 88 888 грн.

Отныне все эти опции бесплатно доступны:

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  • для частных предпринимателей;
  • представителей крупного, малого и среднего бизнеса;
  • государственных структур.

Чтобы подключиться к Star.Docs, нужно:

  • зарегистрироваться на платформе;
  • создать электронную подпись;
  • скачать Star.Docs на смартфон или планшет.

Бесплатный роуминг от Kyivstar

Выезжающие за границу или уже там находящиеся абоненты Kyivstar получат бесплатные бонусные гривни для связи в роуминге. Их можно использовать в течение 30 дней. Это доступно украинцам в 9 странах. О бонусах и условиях роуминга от других операторов мы подробно описали в этом материале.

"Сегодня" писали, что в Европе мобильные операторы ввели бесплатные услуги для украинских беженцев, а также о том, как Укрпочта изменила тарифы во время войны.

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