Іпотека та війна: що буде з вашим кредитом, якщо будинок зруйновано

Юристи розповіли, що буде з іпотечними договорами українців у разі руйнування житла

Що відбувається з іпотекою у разі руйнування будинку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна зруйнувала тисячі будинків українців, також знищила надії на власне житло тих, хто навіть не виплатив за нього іпотеку.

"Сьогодні" розповідають що робити, якщо ваше житло зруйноване, а банк вимагає повернути за нього кредит.

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За словами юристів, згідно зі ст. 17 ЗУ "Про іпотеку", вона припиняється у разі, якщо передана в іпотеку будівля зруйнована, а іпотекодавець не відновив її.

Боргові зобов'язання при цьому не зникають і банки часто вимагають від людини виконувати умови договору.

"Щодо іпотечних кредитів, то досі тривають судові позови щодо знищеного під час війни житла. Деякі справи дійшли до апеляційних інстанцій або Верховного суду", – каже юрист Вікторія Лісова.

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Експерт також зазначає, що суди часто намагаються розділити виплату кредиту та отримання компенсації за зруйноване майно на два окремі процеси.

"Тобто суд часто каже, що навіть за знищене майно потрібно виплатити кредит та паралельно займатися питаннями отримання компенсацій за втрачене майно", – констатує юрист.

Компенсація за пошкоджене майно

Українці можуть подати заявку на відшкодування пошкодженого або втраченого майна через війну Росії проти України через додаток "Дія".

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До списку об'єктів входять:

приватні будинки (садибні, дачні чи садові);

квартири;

інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не у складі будинку).

Для того, щоб подати заявку, авторизуйтесь та зайдіть у меню "Послуги", там виберіть розділ " Пошкоджене майно".

Після цього необхідно заповнити заявку, де потрібно вказати дані про об'єкт, фото та відео ушкоджень та контакти людини, яка залишає заявку.

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