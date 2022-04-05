Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини нерухомості

Іпотека та війна: що буде з вашим кредитом, якщо будинок зруйновано

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 квітня, 13:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Юристи розповіли, що буде з іпотечними договорами українців у разі руйнування житла
Що відбувається з іпотекою у разі руйнування будинку
Що відбувається з іпотекою у разі руйнування будинку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна зруйнувала тисячі будинків українців, також знищила надії на власне житло тих, хто навіть не виплатив за нього іпотеку.

"Сьогодні" розповідають що робити, якщо ваше житло зруйноване, а банк вимагає повернути за нього кредит.

Реклама

За словами юристів, згідно зі ст. 17 ЗУ "Про іпотеку", вона припиняється у разі, якщо передана в іпотеку будівля зруйнована, а іпотекодавець не відновив її.

Боргові зобов'язання при цьому не зникають і банки часто вимагають від людини виконувати умови договору.

"Щодо іпотечних кредитів, то досі тривають судові позови щодо знищеного під час війни житла. Деякі справи дійшли до апеляційних інстанцій або Верховного суду", – каже юрист Вікторія Лісова.

Реклама

Експерт також зазначає, що суди часто намагаються розділити виплату кредиту та отримання компенсації за зруйноване майно на два окремі процеси.

"Тобто суд часто каже, що навіть за знищене майно потрібно виплатити кредит та паралельно займатися питаннями отримання компенсацій за втрачене майно", – констатує юрист.

Компенсація за пошкоджене майно

Українці можуть подати заявку на відшкодування пошкодженого або втраченого майна через війну Росії проти України через додаток "Дія".

Реклама

До списку об'єктів входять:

  • приватні будинки (садибні, дачні чи садові);
  • квартири;
  • інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не у складі будинку).

Для того, щоб подати заявку, авторизуйтесь та зайдіть у меню "Послуги", там виберіть розділ " Пошкоджене майно".

Після цього необхідно заповнити заявку, де потрібно вказати дані про об'єкт, фото та відео ушкоджень та контакти людини, яка залишає заявку.

"Сьогодні" також писали, хто з українців отримає компенсацію від РФ і розповідали, що таке безумовний дохід.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Що буде з доларом?
Майбутнє гривні
Опитування Gradus
Чи готовий бізнес платити зарплати
1
Ні, виплат не буде Ні, виплат не буде
2
Так, на 100% Так, на 100%
3
Так, але від 50 до 69% Так, але від 50 до 69%
4
Поки що важко сказати Поки що важко сказати
5
Тільки до 30% Тільки до 30%
6
Так, на 30-49% Так, на 30-49%
7
Від 70 до 99% Від 70 до 99%
8
Навіть більше ніж на 100% Навіть більше ніж на 100%
До чого готуватись працівникам
Робота після війни
Які сфери будуть у тренді
Будівництво
Енергетика
IT
Медицина
Логістика
1 /2
Дізнатися більше

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Цінова політика
Пальне у квітні
Що буде на АЗС?
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
26,98
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
-
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти