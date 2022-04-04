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Банки скасовують кредитні канікули: що буде з боргами під час та після війни

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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4 квітня, 18:35
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Навіть якщо ви втратили квартиру або будинок, банк все одно може продовжити нараховувати відсотки за іпотекою
Кредити під час війни
Кредити під час війни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Деякі українські банки скасували кредитні канікули, які були введені на початку війни. Тепер, якщо ви залізли у борг, банк нараховуватиме вам відсотки за використання кредитних коштів. НБУ підтримує таку поведінку банків, а юристи кажуть, що це незаконно.

"Сьогодні" з'ясовував, чим загрожує несплата за кредитом і чи потрібно сплачувати іпотеку за зруйноване майно.

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Банки беруться до свого

Буквально у перші дні війни майже всі банки України пішли назустріч клієнтам і запровадили мораторії на нарахування відсотків. Багато фінустанов заявили, що вводять кредитні канікули до літа. Але вже з 1 квітня Monobank та ПриватБанк повернули практику нарахування відсотків.

Причому Monobank, наприклад, спочатку сказав про кредитні канікули, а потім просто нарахував відсотки за минулий період.

"Дорогий Monobank, спасибі за підтримку в цей складний час! Ви так красиво піарилися на початку війни, які ви класні і що даєте кредит під час війни та кредитні канікули на 3 місяці. А сьогодні красиво зняли % з кредитних грошей, ще більше загнавши в кредит А де ж обіцяні 3 місяці кредитних канікул?" – запитує клієнтка банку Олена Смага.

Через шквал критики співзасновнику Monobank Олегу Гороховському довелося писати розгорнуту відповідь боржникам на своїй сторінці у Facebook, сенс якої полягає в тому, що якщо банк не нараховуватиме відсотки за кредитами, то не зможе платити відсотки за депозитами.

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"Чи добре робить банк, коли під час війни не зупиняє нарахування відсотків? Погано робить. "Мерзенні мародери" – так нас ласкаво називають деякі позичальники. Чи можемо ми зробити інакше – ні, на жаль. Будемо "мерзенними мародерами", але забезпечимо стабільну роботу банку та виконаємо всі зобов'язання перед клієнтами, які довірили нам свої вклади", – написав Гороховський.

Що кажуть у НБУ

Регулятор банківської системи вважає, що боржники мають платити за кредитами. В НБУ кажуть, що банки не можу нараховувати додаткові пені та штрафи.

"Відповідно до закону, у разі допущення такого прострочення споживач звільняється від обов'язку сплати кредитору неустойки та інших платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання споживачем зобов'язань за таким договором", – кажуть у НБУ.

Навіть якщо такі штрафи були нараховані, їх слід списати. Підвищувати ставки за кредитами банки також не мають права.

"Новими правилами не передбачається скасування відсотків за користування кредитними коштами. Таке нарахування правомірне з боку кредитора. Кредитні канікули – це відстрочка сплати боргу, а не його прощення. Також кредитні канікули – це право кредитора, а не його зобов'язання", – зазначають в НБУ.

Що кажуть юристи

Думка юристів щодо правомірності нарахування відсотків не завжди збігається з думкою НБУ. Деякі з них посилаються на те, що воєнний стан є форс-мажором.

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"Введення воєнного стану на всій території країни стало приводом назвати це форс-мажором. Відповідний лист є на сайті Торгово-промислової палати України. Це означає, що сторони, які уклали будь-які договори, зокрема кредитні, звільняються від їх виконання. Тобто за кредитами не можна нараховувати відсотки та якісь додаткові пені та штрафи", – вважає юрист Дмитро Головко.

За його словами, під час воєнного стану клієнти банків можуть не платити за кредитами.

"Думаю, що після війни з'являться програми пільгового погашення кредитів, програми продовження кредитних канікул тощо. Думаю, що умови погашення поточних позик після війни будуть набагато лояльнішими до боржників. Поки що жодної конкретики щодо цього немає, але розмови про це вже ведуться", – каже Дмитро Головко.

Що відбувається з іпотекою

Окремо варто зупинитися на питанні зруйнованих будинків та майна громадян. Частину квартир та будинків побудовано в кредит. Що робити, якщо будівля зруйнована, а банк вимагає виплати кредиту?

Юристи кажуть, що згідно зі ст. 17 ЗУ "Про іпотеку", іпотека припиняється у разі знищення переданої в іпотеку будівлі, якщо іпотекодавець не відновив її. Одночасно боргові зобов'язання не зникають, і часто банки вимагають виконання кредитного договору. Такі випадки не поодинокі, адже війна в Україні триває вже близько 8 років.

"Щодо іпотечних кредитів, то досі тривають судові позови щодо знищеного під час війни житла. Деякі справи дійшли до апеляційних інстанцій або Верховного суду. І суди часто намагаються розділити два процеси – виплату кредиту та отримання компенсації за знищене майно. Тобто суд часто каже, що навіть за знищене майно потрібно виплатити кредит, а паралельно займатися питаннями отримання компенсацій за втрачене майно", – каже юрист Вікторія Лісова.

Раніше ми писали про те, як можна стати банкрутом. Чи добудують житло девелопери і чи компенсують втрати українців, читайте тут.

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