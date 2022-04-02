Кожен українець отримає грошову компенсацію — коли очікувати виплату

"Ми розуміємо, що багато інвесторів підтвердили, що вони заходитимуть в Україну, але потрібно розраховувати на контрибуції та репарації, які ми отримуватимемо від Російської Федерації", – сказав він.

Заплатить до останньої копійки!

В найближчі два-три роки заморожені активи Росії можуть використовуватись для виплати компенсацій Україні за збитки, завдані вторгненням агресора на наші землі. Про це в інтерв'ю The Bell розповів професор економіки Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі Олег Іцхокі.

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У короткостроковій перспективі ніхто не хоче здійснювати транзакції з російським Центробанком, оскільки це інститут, який потрапив під санкції. Проте згодом, вважає експерт, знайдуться сірі та чорні контрагенти, які не боятимуться санкцій і будуть робити транзакції, і справді можна буде продати частину золотовалютних резервів, що залишилася незаблокованою.

Як заявив радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, йдеться про більш ніж 300 мільярдів доларів.

Раніше ми писали, що у Світовому банку дали невтішний прогноз для Росії, а також для Білорусі. Через масштабні санкції Заходу за вторгнення в Україну Росія і Білорусь стали дуже близькі до дефолту.