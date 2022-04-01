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Без роботи залишились тисячі українців – хто з них отримає компенсацію від РФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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1 квітня, 16:51
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Розповідаємо, за що зобов'язана заплатити українцям держава-окупант
Українці, що втратили заробіток, отримають компенсацію
Українці, що втратили заробіток, отримають компенсацію / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Усі лікарняні українським працівникам, які були змушені призупинити трудовий договір через війну зобов’язана виплатити Росія.

Про це заявили у прес-службі Фонду соціального страхування.

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За даними фонду, це передбачено українським законодавством, а саме Законом "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", який набув чинності 24 березня.

Організація пояснила, що в умовах воєнного стану українські роботодавці мають право призупинити дію трудового договору із своїм працівником. Це означає, що людина певний час не працюватиме, однак трудові відносини зберігаються.

Оскільки у цьому випадку відсутній факт припинення роботи через хворобу або травму, людина втрачає право на компенсацію втраченого заробітку з боку роботодавця або Фонду соціального страхування.

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Через це, компенсація усіх втрачених працівником внаслідок Російської війни проти України коштів покладається на державу-агресора.

"Росія зобов’язана відшкодувати українцям понесені збитки, у тому числі за час тимчасової непрацездатності", – зазначили у повідомленні.

Відпустка за свій рахунок

Українським законодавством не передбачається надання відпусток без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця. Це означає, що змушувати людину написати заяву на відпустку – протизаконно.

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У Міністерстві економіки наголосили, що оформлення відпустки за власним бажанням, яка не передбачає збереження зп, є правом працівника, а не обов’язком.

Деякі українці стикнулись із примусом піти у відпустку з боку роботодавців, які не можуть забезпечити їм заробіток під час війни.

Якщо підприємство не може працювати у зв’язку з воєнним станом, роботодавець має оформлювати простій у відповідності до статей 34, 113 КЗпП.

"Сьогодні" також писали, де українцям знайти роботу під час війни і розповідали, на які спеціальності в Україні буде найбільший попит після війни.

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