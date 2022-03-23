Економічні збитки від війни: скільки українців втратили роботу через Росію

Соціологи опитали громадян про ситуацію з роботою та дізналися, як війна в Україні змінила їхнє життя

Чимало українців втратили роботу через війну, але є й ті, хто продовжує працювати / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Вторгнення Росії в Україну позбавило багатьох людей звичних реалій й відчуття безпеки. Українці втратили домівки та роботу й мусили дуже швидко переглянути плани на майбутнє.

Такими є результати соціологічного дослідження групи "Рейтинг" від 19 березня. Загалом опитали 1000 людей в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій.

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Згідно з відповідями українців, понад половина (53%) працевлаштованих громадян втратили роботу через війну. У звичному режимі продовжує працювати трохи менше чверті (22%) людей, ще майже стільки ж (21%) перейшли на віддалену роботу або працюють частково. Новою роботою можуть похвалитися зовсім небагато (2%) громадян.

Соціологи зауважують, що така ситуація на ринку праці вказує не лише на економічні проблеми, але й психологічні. Втрата робота додає невпевненості, зміни завжди пов’язані з тривогою за майбутнє своє і близьких. Найбільше від цього потерпають жителі східних областей (74%), вимушені переселенці (66%) та молодь до 35 років (60%).

Економічною стабільністю в житті можуть наразі похвалитися небагато українців (18%). У більшості (52%) громадян економічне становище значно погіршилося, ще частина відчуває певні незручності (28%).

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Трохи менше половини (40%) опитаних зауважили, що мають грошей лише на місяць. Однак карантинні обмеження, пов’язані з коронавірусом, за 2 роки навчили їх заощаджувати.

Відбудова України

Усім, хто має таку можливість, зараз рекомендують знайти роботу. Це допоможе не лише покращити психологічний та фінансовий стан, а й зробить свій вклад в економіку країни.

Слід зазначити, що більшість українців переконані у швидкій відбудові держави після війни. Понад половина (51%) вважають, що на це піде 5 років, а декому видається, що достатньо й року (13%). Найбільш оптимістичні тенденції висловлюють жителі західних областей, особливо молодь.

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Такі думки не є голослівними. Абсолютна більшість (61%) готова інвестувати у відновлення України або долучитися до справи власноруч. Водночас третина людей (33%) хотіли б допомогти, але не мають можливості, ще невеликий відсоток (5%) громадян покладаються в цьому питанні на владу.

До відбудови держави майже усі (90%) українці прагнуть залучити гроші з Росії, тобто репарації за завдану шкоду. Ще частина (21%) вважає, що до справи мають підключитися країни Європи або міжнародні організації (17%) чи США (12%).

Де знайти роботу?

Юристи наголошують, що через війну роботодавець не має права звільняти людей. Мовиться про неявку на робоче місце в умовах воєнного стану. Якщо таке раптом сталося, то звільнення можна оскаржити в суді.

З огляду на те, що чимало компаній в Україні закрилися, варіантом може стати пошук роботи за кордоном. Креативні українці розробили ресурс, який допомагає з цим землякам.

Раніше ми розповідали, де українцям заробити грошей під час війни. Разом із експертами спробували спрогнозувати, які професії будуть найбільш потрібними після перемоги України над РФ.