Без работы остались тысячи украинцев – кто из них получит компенсацию от РФ

Рассказываем, за что обязано заплатить украинцам государство-оккупант

Потерявшие заработок украинцы получат компенсацию / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Все больничные украинским работникам, которые были вынуждены приостановить трудовой договор из-за войны обязана выплатить Россия.

Об этом заявили в пресс-службе Фонда социального страхования

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По данным фонда, это предусмотрено украинским законодательством, а именно Законом "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" , вступивший в силу 24 марта.

Организация объяснила, что в условиях военного положения украинские работодатели вправе приостановить действие трудового договора со своим работником. Это значит, что человек определенное время не будет работать, но трудовые отношения сохраняются.

Поскольку в этом случае отсутствует факт прекращения работы по болезни или травме, человек теряет право на компенсацию потерянного заработка со стороны работодателя или Фонда социального страхования.

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Поэтому компенсация всех потерянных работником в результате Российской войны против Украины средств возлагается на государство-агрессора.

"Россия обязана возместить украинцам понесенный ущерб, в том числе за время временной нетрудоспособности", – отметили в сообщении.

Отпуск за свой счет

Украинское законодательство не предусматривает предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателя. Это значит, что заставлять человека написать заявление на отпуск. противозаконно.

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В Министерстве экономики подчеркнули, что оформление отпуска по собственному желанию, не предусматривающее сохранение ЗП, является правом работника, а не обязанностью.

Некоторые украинцы столкнулись с принуждением уйти в отпуск со стороны работодателей, которые не могут обеспечить им заработок во время войны.

Если предприятие не может работать в связи с военным положением, работодатель должен оформлять простой в соответствии со статьями 34, 113 КЗоТ.

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