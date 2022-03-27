Украинцев заставляют уходить в отпуск за свой счет — как защитить себя

Рассказываем, можно ли вынуждать работников уходить в отпуск за свой счет во время военного положения

Какие особенности отпуска во время войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Законодательство в Украине не предусматривает предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателя. То есть написать заявление на отпуск людей никто заставить не может.

Об этом сообщают в Министерстве экономики.

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Так, согласно статьям 25, 26 закона Украины "Об отпусках", их оформлении (без сохранения заработной платы) является правом, а не обязанностью работника.

Предоставление отпусков, предусмотренных статьей 25 вышеупомянутого закона, осуществляется работодателем в обязательном порядке по инициативе работника, а предоставление отпусков, предусмотренных статьей 26 Закона, осуществляется с согласия сторон.

Если предприятие не может работать во время войны?

В случае если в связи с военными действиями предприятие не может функционировать или если невозможна работа части структурных подразделений или организация работы отдельных работников — работодателю необходимо оформлять простой в соответствии со статьями 34, 113 КЗоТ.

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"При этом в соответствии с частью второй статьи 113 КЗоТ о начале простоя, кроме простоя структурного подразделения или всего предприятия, работник должен предупредить владельца или уполномоченный им орган или бригадира, мастера или должностных лиц", – добавили в министерстве.

Где украинцам найти работу во время войны?

Сервис государственных услуг "Дія" создал подборку сервисов, в которых можно найти подходящую занятость во время войны.

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Напомним, что результаты социологического исследования группы "Рейтинг" от 19 марта свидетельствуют, что более половины опрошенных украинцев (опрошено было 1000 человек) (53%) трудоустроенных граждан потеряли работу из-за войны.

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