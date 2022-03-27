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Украинцев заставляют уходить в отпуск за свой счет — как защитить себя

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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27 марта, 11:26
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Рассказываем, можно ли вынуждать работников уходить в отпуск за свой счет во время военного положения
Какие особенности отпуска во время войны
Какие особенности отпуска во время войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Законодательство в Украине не предусматривает предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателя. То есть написать заявление на отпуск людей никто заставить не может.

Об этом сообщают в Министерстве экономики.

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Так, согласно статьям 25, 26 закона Украины "Об отпусках", их оформлении (без сохранения заработной платы) является правом, а не обязанностью работника.

Предоставление отпусков, предусмотренных статьей 25 вышеупомянутого закона, осуществляется работодателем в обязательном порядке по инициативе работника, а предоставление отпусков, предусмотренных статьей 26 Закона, осуществляется с согласия сторон.

Если предприятие не может работать во время войны?

В случае если в связи с военными действиями предприятие не может функционировать или если невозможна работа части структурных подразделений или организация работы отдельных работников — работодателю необходимо оформлять простой в соответствии со статьями 34, 113 КЗоТ.

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"При этом в соответствии с частью второй статьи 113 КЗоТ о начале простоя, кроме простоя структурного подразделения или всего предприятия, работник должен предупредить владельца или уполномоченный им орган или бригадира, мастера или должностных лиц", – добавили в министерстве.

Где украинцам найти работу во время войны?

Сервис государственных услуг "Дія" создал подборку сервисов, в которых можно найти подходящую занятость во время войны.

  1. UАJobNow. Помощь в трудоустройстве во время войны. В Украине, Европе и дистанционно. Только оплачиваемая работа.
  2. JOB for Ukrainians. Telegram-канал с вакансиями в Украине и во всем мире. Используйте хэштеги, чтобы быстро найти свою локацию или специальность.
  3. Работа во время войны. Канал в Telegram от крупного агрегатора вакансий Jooble. Здесь можно оперативно найти работу в Украине, ежедневно появляются подборки вакансий для разных городов.

Напомним, что результаты социологического исследования группы "Рейтинг" от 19 марта свидетельствуют, что более половины опрошенных украинцев (опрошено было 1000 человек) (53%) трудоустроенных граждан потеряли работу из-за войны.

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Раньше мы вместе с экспертами спрогнозировали, на какие профессии будет наибольший спрос после победы Украины над РФ.

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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

Цитата на segodnya.ua
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