По ту сторону фронта: где украинцам найти работу во время войны

Рассказываем о полезных сервисах для поиска работы во время войны как в Украине, так и за рубежом

В Украине есть несколько сервисов, которые помогут украинцу найти работу в период военного положения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война заставила многих людей изменить квалификацию, а также стала причиной безработицы. Сейчас средства нужны буквально всем, а в экономике Украины — поддержка, которую, собственно, и могут обеспечить работники.

Сервис государственных услуг "Дія" создал подборку сервисов, в которых можно найти подходящую занятость во время войны.

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UАJobNow. Помощь в трудоустройстве во время войны. В Украине, Европе и дистанционно. Только оплачиваемая работа. JOB for Ukrainians. Telegram-канал с вакансиями в Украине и во всем мире. Используйте хэштеги, чтобы быстро найти свою локацию или специальность. Работа во время войны. Канал в Telegram от крупного агрегатора вакансий Jooble. Здесь можно оперативно найти работу в Украине, ежедневно появляются подборки вакансий для разных городов.

Сколько украинцев потеряли работу из-за войны?

Результаты социологического исследования группы "Рейтинг" от 19 марта свидетельствуют, что более половины опрошенных украинцев (опрошено было 1000 человек) ( 53% ) трудоустроенных граждан потеряли работу из-за войны.

В обычном режиме продолжает работать чуть меньше четверти (22%) людей, еще почти столько же (21%) перешли на удаленную работу или работают частично. Новой работой могут похвастаться совсем немного (2%) граждан.

Социологи отмечают, что такая ситуация на рынке труда указывает не только экономические проблемы, но и психологические. Утрата работы придает неуверенности, конфигурации постоянно соединены с тревогой за будущее свое и близких. Больше всего от этого страдают жители восточных областей (74%), вынужденные переселенцы (66%) и молодежь до 35 лет (60%).

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Раньше мы вместе с экспертами попытались спрогнозировать, какие профессии будут наиболее нужны после победы Украины над РФ.

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