Экономический ущерб от войны: сколько украинцев потеряли работу из-за России

Социологи опросили граждан о ситуации с работой и узнали, как война в Украине изменила их жизнь

Многие украинцы потеряли работу из-за войны, но есть и те, кто продолжает работать / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Вторжение России в Украину лишило многих людей привычных реалий и безопасности. Украинцы потеряли дома и работу и должны были очень быстро пересмотреть планы.

Таковы результаты социологического исследования группы "Рейтинг" от 19 марта. Всего опросили 1000 человек во всех областях, кроме временно оккупированных территорий.

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Согласно ответам украинцев, более половины (53%) трудоустроенных граждан потеряли работу из-за войны. В обычном режиме продолжает работать чуть меньше четверти (22%) людей, еще почти столько же (21%) перешли на удаленную работу или работают частично. Новой работой могут похвастаться совсем немного (2%) граждан.

Социологи отмечают, что такая ситуация на рынке труда указывает не только экономические проблемы, но и психологические. Утрата работы придает неуверенности, конфигурации постоянно соединены с тревогой за будущее свое и близких. Больше всего от этого страдают жители восточных областей (74%), вынужденные переселенцы (66%) и молодежь до 35 лет (60%).

Экономической стабильностью в жизни могут сейчас похвастаться немногие украинцы (18%). У большинства (52%) граждан экономическое положение значительно ухудшилось, еще часть испытывает определенные неудобства (28%).

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Чуть меньше половины (40%) опрошенных отметили, что имеют денег только на месяц. Однако карантинные ограничения, связанные с коронавирусом, за 2 года научили их экономить.

Восстановление Украины

Всем, кто имеет такую возможность, сейчас советуют найти работу. Это поможет не только улучшить психологическое и финансовое состояние, но и внесет свой вклад в экономику страны.

Следует отметить, что большинство украинцев убеждены в быстром восстановлении государства после войны. Более половины (51%) считают, что на это уйдет 5 лет, а некоторым кажется, что достаточно года (13%). Наиболее оптимистичные тенденции выражают жители западных областей, особенно молодежь.

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Такие мнения не являются голословными. Абсолютное большинство (61%) готовы инвестировать в восстановление Украины или приобщиться к делу своими руками. В то же время, треть людей (33%) хотели бы помочь, но не имеют возможности, еще небольшой процент (5%) граждан полагаются в этом вопросе на власть.

К восстановлению государства почти все (90%) украинцы стремятся привлечь деньги из России, то есть репарации за причиненный ущерб. Еще часть (21%) считает, что к делу должны подключиться страны Европы, международные организации (17%) или США (12%).

Где найти работу?

Юристы подчеркивают, что из-за войны работодатель не имеет права увольнять людей. Речь идет о неявке на рабочее место в условиях военного положения. Если это вдруг произошло, то увольнение можно обжаловать в суде.

Учитывая, что многие компании в Украине закрылись, вариантом может стать поиск работы за рубежом. Креативные украинцы разработали ресурс, который помогает с этим землякам.

Раньше мы рассказывали, где украинцам заработать денег во время войны. Вместе с экспертами попытались спрогнозировать, какие профессии будут наиболее нужными после победы Украины над РФ.