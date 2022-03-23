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По той бік фронту: де українцям знайти роботу під час війни

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23 березня, 16:53
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Розповідаємо про корисні сервіси для пошуку роботи під час війни як в Україні, так і за кордоном
В Україні є кілька сервісів, які допоможуть українцеві знайти роботу у період воєнного часу
В Україні є кілька сервісів, які допоможуть українцеві знайти роботу у період воєнного часу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна змусила багатьох людей змінити кваліфікацію, а також стала причиною безробіття. Зараз кошти потрібні буквально всім, а економіці України — підтримка, яку, власне, і можуть забезпечити працівники.

Сервіс державних послуг "Дія" створив добірку сервісів, в яких можна знайти собі відповідну зайнятість під час війни.

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  1. UАJobNow. Допомога в працевлаштуванні під час війни. В Україні, Європі та дистанційно. Тільки оплачувана робота.
  2. JOB for Ukrainians Telegram-канал із вакансіями в Україні та по всьому світу. Використовуйте хештеги, щоб швидко знайти свою локацію або спеціальність.
  3. Робота під час війни Канал у Telegram від великого агрегатора вакансій Jooble. Тут можна оперативно знайти роботу в Україні, щодня зʼявляються добірки вакансій для різних міст.

Скільки українців втратили роботу через війну?

Результати соціологічного дослідження групи "Рейтинг" від 19 березня свідчать, що понад половина опитаних українців (опитано було 1000 людей) (53%) працевлаштованих громадян втратили роботу через війну.

У звичному режимі продовжує працювати трохи менше чверті (22%) людей, ще майже стільки ж (21%) перейшли на віддалену роботу або працюють частково. Новою роботою можуть похвалитися зовсім небагато (2%) громадян.

Соціологи зауважують, що така ситуація на ринку праці вказує не лише на економічні проблеми, але й психологічні. Втрата робота додає невпевненості, зміни завжди пов’язані з тривогою за майбутнє своє і близьких. Найбільше від цього потерпають жителі східних областей (74%), вимушені переселенці (66%) та молодь до 35 років (60%).

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Раніше ми разом із експертами спробували спрогнозувати, які професії будуть найбільш потрібними після перемоги України над РФ.

Також ми розповідали, чи може роботодавець звільнити за неявку на роботу.

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Країна має працювати. Бізнес має працювати. Держава надала для цього максимальні податкові, регуляторні, кредитні та фінансові стимули. Отже, працюймо. Віримо у ЗСУ. Наближаємо перемогу.

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