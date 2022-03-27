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Українців змушують іти у відпустку за свій рахунок — як захистити себе

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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27 березня, 11:26
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Розповідаємо, чи можна змушувати працівників іти у відпустку за свій рахунок під час воєнного стану
Які особливості відпустки під час війни
Які особливості відпустки під час війни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Законодавство в Україні не передбачає надання відпусток без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця. Тобто написати заяву на відпустку людей ніхто змусити не може.

Про це повідомляють в Міністерстві економіки.

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Так, згідно зі статтями 25, 26 закону України "Про відпустки", їх оформлення (без збереження заробітної плати) є правом, а не обов’язком працівника.

Надання відпусток, передбачених статтею 25 вищезгаданого закону, здійснюється роботодавцем в обов’язковому порядку за ініціативою працівника, а надання відпусток, передбачених статтею 26 закону, здійснюється за згодою сторін.

Якщо підприємство не може працювати під час війни?

У випадку, якщо у зв’язку з воєнними діями підприємство не може функціонувати або якщо неможлива робота частини структурних підрозділів, або організація роботи окремих працівників — роботодавцю необхідно оформлювати простій у відповідності до статей 34, 113 КЗпП.

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"При цьому відповідно до частини другої статті 113 КЗпП про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи всього підприємства, працівник повинен попередити власника або уповноажений ним орган чи бригадира, майстра або посадових осіб", — додали в міністерстві.

Де українцям знайти роботу під час війни?

Сервіс державних послуг "Дія" створив добірку сервісів, в яких можна знайти собі відповідну зайнятість під час війни.

  1. UАJobNow. Допомога з працевлаштуванням під час війни. В Україні, Європі та дистанційно. Тільки оплачувана робота.
  2. JOB for Ukrainians. Telegram-канал з вакансіями в Україні та по всьому світу. Використовуйте хештеги, щоб швидко знайти свою локацію або спеціальність.
  3. Робота під час війни. Канал у Telegram від великого агрегатора вакансій Jooble. Тут можна оперативно знайти роботу в Україні, щодня зʼявляються добірки вакансій для різних міст.

Нагадаємо, що результати соціологічного дослідження групи "Рейтинг" від 19 березня свідчать, що понад половина опитаних українців (опитано було 1000 людей) (53%) працевлаштованих громадян втратили роботу через війну.

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Раніше ми разом з експертами спрогнозували, на які професії буде найбільший попит після перемоги України над РФ.

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Цитата дня

Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили.

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