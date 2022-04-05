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СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Ипотека и война: что будет с вашим кредитом, если дом разрушен

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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5 апреля, 13:00
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Юристы рассказали, что будет с ипотечными договорами украинцев в случае разрушения жилья
Что происходит с ипотекой в случае разрушения дома
Что происходит с ипотекой в случае разрушения дома / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война разрушила тысячи домов украинцев, а также уничтожила надежды на собственное жилье тех, кто даже не выплатил за него ипотеку.

"Сегодня" рассказывают, что делать, если ваше жилье разрушено, а банк требует вернуть за него кредит.

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По словам юристов, согласно ст. 17 ЗУ "Об ипотеке", она прекращается в случае, если переданное в ипотеку здание разрушено, а ипотекодатель не восстановил его.

Долговые обязательства при этом не исчезают и банки часто требуют от человека выполнять условия договора.

"Что касается ипотечных кредитов, то до сих пор продолжаются судебные тяжбы по поводу уничтоженного во время войны жилья. Некоторые дела дошли до апелляционных инстанций или Верховного суда", – говорит юрист Виктория Лисовая.

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Эксперт также отмечает, что суды часто пытаются разделить выплату кредита и получение компенсации за разрушенное имущества на два отдельных процесса.

"То есть суд часто говорит, что даже за уничтоженное имущество нужно выплатить кредит и параллельно заниматься вопросами получение компенсаций за потерянное имущество", – констатирует юрист.

Компенсация за поврежденное имущество

Украинцы могут подать заявку на возмещение поврежденного или утраченного имущества из-за войны России против Украины через приложение "Дія".

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В список объектов входят:

  • частные дома (усадебные, дачные или садовые);
  • квартиры;
  • другие жилые помещения (на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

Для того, чтобы подать заявку авторизируйтесь и зайдите в меню "Послуги", там выберите раздел "Пошкоджене майно".

После этого необходимо заполнить заявку, где нужно указать данные об объекте, фото и видео повреждений и контакты человека, который оставляет заявку.

"Сегодня" также писали, кто из украинцев получит компенсацию от РФ и рассказывали, что такое безусловный доход.

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