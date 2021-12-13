В Україні злетять тарифи на комуналку: до чого готуватися вже 2022 року

Лише вартість електроенергії залишиться сталою

2022 року тарифи для українців перерахують / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні 2022 року перерахують тарифи на деякі комунальні послуги. Вартість газу та опалення зросте, незмінною залишиться вартість електроенергії.

Про це повідомили на офіційному сайті Міненерго у відповідь на раніше опублікований консенсус-прогноз.

Реклама

Раніше ми писали, що згідно з ним, тарифи на низку комунальних послуг зростуть. Проте у Міненерго стверджують, що консенсус-прогноз — значення усереднені, це припущення експертів, що в реальному житті можуть не справдитись. Адже прогнози фахівців щодо зростання цін у 2022 році не враховують цільові програми та конкретні дії уряду.

Газ

Блакитне паливо у 2022 році подорожчає на 13% (похибка може бути +-3%). Такі прогнози оприлюднив Кабмін. За їх даними, це викликане світовою тенденцією. Зауважимо лише, що до травня тарифи підвищувати не будуть, до цього моменту ціни фіксовані.

Нагадаємо, за консенсус-прогнозом ціни на газ мали б зрости на 20%.

Реклама

Опалення

Ціни на газ та опалення взаємоповʼязані. Якщо собівартість газу становить близько 80%, то і за тепло доведеться платити на 6% більше. Проте ціни можуть різнитися залежно від регіону та постачальника. У кожного буде індивідуальна вартість.

Нагадаємо, консенсус-прогноз передбачав збільшення ціни на опалення на 16%.

Вода

Згідно з постановою Кабміну №586, вартість води підвищиться на 11%. Похибка становить +-3%. Варто також зауважити, що ціна у кожного постачальника буде індивідуальною.

Реклама

За прогнозами експертів у консенсус-прогнозі, вартість води мала би зрости на 16%.

Борги за комуналку

Через борги з комуналки українці можуть залишитися без житла, а житлово-комунальні послуги не сплачує більшість населення.

Через те, що сума заборгованості 2021 року зросла, українська влада вирішила карати громадян. Якщо борг за комунальні послуги становитиме від 120 тисяч гривень, то у людини можуть конфіскувати житло. Після виселення житло виставлять на продаж.

Раніше ми писали, що українці не бажають платити за низку комунальних послуг. На кінець листопада заборгованість українців зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 23,1 млрд грн.

Також ми розповідали, як високі ціни на газ вдарили по українських виробниках продуктів.