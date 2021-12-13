Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! 💥 Переговори Байден - Путін - 2022 🚓 Хамство Гогілашвілі 💡 Заборона пакетів
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини ЖКХ

В Україні злетять тарифи на комуналку: до чого готуватися вже 2022 року

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
13 грудня, 10:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лише вартість електроенергії залишиться сталою
2022 року тарифи для українців перерахують
2022 року тарифи для українців перерахують / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні 2022 року перерахують тарифи на деякі комунальні послуги. Вартість газу та опалення зросте, незмінною залишиться вартість електроенергії.

Про це повідомили на офіційному сайті Міненерго у відповідь на раніше опублікований консенсус-прогноз.

Реклама

Раніше ми писали, що згідно з ним, тарифи на низку комунальних послуг зростуть. Проте у Міненерго стверджують, що консенсус-прогноз — значення усереднені, це припущення експертів, що в реальному житті можуть не справдитись. Адже прогнози фахівців щодо зростання цін у 2022 році не враховують цільові програми та конкретні дії уряду.

Газ

Блакитне паливо у 2022 році подорожчає на 13% (похибка може бути +-3%). Такі прогнози оприлюднив Кабмін. За їх даними, це викликане світовою тенденцією. Зауважимо лише, що до травня тарифи підвищувати не будуть, до цього моменту ціни фіксовані.

Нагадаємо, за консенсус-прогнозом ціни на газ мали б зрости на 20%.

Реклама

Опалення

Ціни на газ та опалення взаємоповʼязані. Якщо собівартість газу становить близько 80%, то і за тепло доведеться платити на 6% більше. Проте ціни можуть різнитися залежно від регіону та постачальника. У кожного буде індивідуальна вартість.

Нагадаємо, консенсус-прогноз передбачав збільшення ціни на опалення на 16%.

Вода

Згідно з постановою Кабміну №586, вартість води підвищиться на 11%. Похибка становить +-3%. Варто також зауважити, що ціна у кожного постачальника буде індивідуальною.

Реклама

За прогнозами експертів у консенсус-прогнозі, вартість води мала би зрости на 16%.

Борги за комуналку

Через борги з комуналки українці можуть залишитися без житла, а житлово-комунальні послуги не сплачує більшість населення.

Через те, що сума заборгованості 2021 року зросла, українська влада вирішила карати громадян. Якщо борг за комунальні послуги становитиме від 120 тисяч гривень, то у людини можуть конфіскувати житло. Після виселення житло виставлять на продаж.

Раніше ми писали, що українці не бажають платити за низку комунальних послуг. На кінець листопада заборгованість українців зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 23,1 млрд грн.

Також ми розповідали, як високі ціни на газ вдарили по українських виробниках продуктів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Керівник проекту "Гроші" Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.02

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.45

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,32
19,25
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
18,96
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти