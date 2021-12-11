Чекає серйозне покарання: що буде з українцями за борги з комуналки

Наступного дня після прострочення оплати на борг почнуть нараховувати пеню, а потім боржника чекає покарання

Розповідаємо, у кого можуть забрати квартиру / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через борги з комуналки українці можуть залишитися без житла, а житлово-комунальні послуги не сплачує більшість населення.

Через те, що сума заборгованості 2021 року зросла, українська влада вирішила карати громадян. Якщо борг за комунальні послуги становитиме від 120 тисяч гривень, то у людини може конфіскувати житло.

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Як це відбуватиметься:

Наступного дня після прострочення сплати на борг почнуть нараховувати пеню.

Постачальник послуг звертатиметься до суду.

Боржнику за адресою проживання ухвалить рішення суду.

Йому потрібно буде сплатити борг, штраф та пеню.

Конфіскувати житло у споживача можуть, якщо розмір боргу буде вищим за 120 тисяч гривень. Після виселення житло виставлять на продаж.

Українці масово не хочуть платити за комуналку

Ще у вересні заборгованість за різні види комунальних послуг перевищила оплачувану суму. Найбільше українці заборгували українці за постачання та розподіл природного газу – 23,1 млрд грн.

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За постачання теплової енергії та гарячої води не заплатили 18,8 млрд грн, а за електроенергію – 6,4 млрд грн.

За управління багатоквартирним будинком борги становили 5,5 млрд грн., а за вивіз сміття – 1,2 млрд. грн.

Що буде з тарифами на газ наступного року

В Україні 2022 року суттєво зростуть тарифи на газ, електроенергію, гарячу воду та опалення. Загалом рівень інфляції становитиме 8%.

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За даними консенсус-прогнозу, ціни збільшаться на:

газ – 20%;

гарячу воду та опалення – 16%;

електроенергію – 17,5%.

Тариф на газ в Україні не змінюватиметься для населення до кінця опалювального сезону 2021/2022. Проте наступного року підвищення не уникнути.

Раніше "Сьогодні" писали, як високі ціни на газ вдарили по українських виробниках продуктів.