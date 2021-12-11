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Чекає серйозне покарання: що буде з українцями за борги з комуналки

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
11 грудня, 12:04
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Наступного дня після прострочення оплати на борг почнуть нараховувати пеню, а потім боржника чекає покарання
Розповідаємо, у кого можуть забрати квартиру
Розповідаємо, у кого можуть забрати квартиру / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через борги з комуналки українці можуть залишитися без житла, а житлово-комунальні послуги не сплачує більшість населення.

Через те, що сума заборгованості 2021 року зросла, українська влада вирішила карати громадян. Якщо борг за комунальні послуги становитиме від 120 тисяч гривень, то у людини може конфіскувати житло.

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Як це відбуватиметься:

  • Наступного дня після прострочення сплати на борг почнуть нараховувати пеню.
  • Постачальник послуг звертатиметься до суду.
  • Боржнику за адресою проживання ухвалить рішення суду.
  • Йому потрібно буде сплатити борг, штраф та пеню.

Конфіскувати житло у споживача можуть, якщо розмір боргу буде вищим за 120 тисяч гривень. Після виселення житло виставлять на продаж.

Українці масово не хочуть платити за комуналку

Ще у вересні заборгованість за різні види комунальних послуг перевищила оплачувану суму. Найбільше українці заборгували українці за постачання та розподіл природного газу – 23,1 млрд грн.

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За постачання теплової енергії та гарячої води не заплатили 18,8 млрд грн, а за електроенергію – 6,4 млрд грн.

За управління багатоквартирним будинком борги становили 5,5 млрд грн., а за вивіз сміття – 1,2 млрд. грн.

Що буде з тарифами на газ наступного року

В Україні 2022 року суттєво зростуть тарифи на газ, електроенергію, гарячу воду та опалення. Загалом рівень інфляції становитиме 8%.

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За даними консенсус-прогнозу, ціни збільшаться на:

  • газ – 20%;
  • гарячу воду та опалення – 16%;
  • електроенергію – 17,5%.

Тариф на газ в Україні не змінюватиметься для населення до кінця опалювального сезону 2021/2022. Проте наступного року підвищення не уникнути.

Раніше "Сьогодні" писали, як високі ціни на газ вдарили по українських виробниках продуктів.

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