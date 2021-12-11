Чекає серйозне покарання: що буде з українцями за борги з комуналки

Через борги з комуналки українці можуть залишитися без житла, а житлово-комунальні послуги не сплачує більшість населення.
Через те, що сума заборгованості 2021 року зросла, українська влада вирішила карати громадян. Якщо борг за комунальні послуги становитиме від 120 тисяч гривень, то у людини може конфіскувати житло.
Як це відбуватиметься:
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- Наступного дня після прострочення сплати на борг почнуть нараховувати пеню.
- Постачальник послуг звертатиметься до суду.
- Боржнику за адресою проживання ухвалить рішення суду.
- Йому потрібно буде сплатити борг, штраф та пеню.
Конфіскувати житло у споживача можуть, якщо розмір боргу буде вищим за 120 тисяч гривень. Після виселення житло виставлять на продаж.
Українці масово не хочуть платити за комуналку
Ще у вересні заборгованість за різні види комунальних послуг перевищила оплачувану суму. Найбільше українці заборгували українці за постачання та розподіл природного газу – 23,1 млрд грн.
За постачання теплової енергії та гарячої води не заплатили 18,8 млрд грн, а за електроенергію – 6,4 млрд грн.
За управління багатоквартирним будинком борги становили 5,5 млрд грн., а за вивіз сміття – 1,2 млрд. грн.
Що буде з тарифами на газ наступного року
В Україні 2022 року суттєво зростуть тарифи на газ, електроенергію, гарячу воду та опалення. Загалом рівень інфляції становитиме 8%.
За даними консенсус-прогнозу, ціни збільшаться на:
- газ – 20%;
- гарячу воду та опалення – 16%;
- електроенергію – 17,5%.
Тариф на газ в Україні не змінюватиметься для населення до кінця опалювального сезону 2021/2022. Проте наступного року підвищення не уникнути.
Раніше "Сьогодні" писали, як високі ціни на газ вдарили по українських виробниках продуктів.