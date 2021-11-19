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Газ, світло чи вода? За які комунальні послуги українці масово не хочуть платити

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
19 листопада, 14:00
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У Держстаті підрахували, скільки українці мають за комунальні послуги та виявили мільярдні борги
Які комунальні послуги українці оплачують найгірше
Які комунальні послуги українці оплачують найгірше / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом вересня 2021 року українці заплатили за комунальні послуги понад 12 млрд грн, а заборгованість на кінець місяця за різні види послуг значно перевищила цю цифру.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Зазначається, що на кінець місяця заборгованість українців зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 23,1 млрд.грн.

За постачання теплової енергії та гарячої води населення винно 18,8 млрд грн, а за електроенергію – 6,4 млрд грн.

Накопичились борги і за управління багатоквартирним будинком, сума становить 5,5 млрд.грн, а за вивезення сміття - 1,2 млрд.

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У Держстаті зазначають, що відповідно до постанов Кабміну, у вересні із населенням було укладено 7,3 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на суму 76,1 млн.грн

А сума внесених платежів становила майже 33 млн грн.

Українці скаржаться на якість послуг ЖКГ

Ще до початку опалювального сезону до Держпродспоживслужби надійшла велика кількість скарг про якість надання комунальних послуг від українців з різних регіонів.

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Так, з 19,9 тисяч скарг майже половина (45%) стосується саме якості послуг ЖКГ.

Раніше ми писали про борги України у сфері енергетики, а також розповідали, на скільки українців обрахували відправляючи комунальні платіжки.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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