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Маєте борги? Як не залишитися без допомоги на комуналку — інструкція

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
10 грудня, 19:40
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Залишитися без субсидії можна, якщо у вас є заборгованість
Отримати субсидії неможливо, якщо у вас є аборгованість
Отримати субсидії неможливо, якщо у вас є аборгованість / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Оформленню субсидії на оплатужитлово-комунальних послуг може стати на заваді наявність заборгованості за більш ніж 3 місяці. Нарахування припинять, якщо заборгування вище, ніж 20 неоподатковуваних мінімумів.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

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Що робити у разі заборгованості?

Якщо є заборгованість, то громадяни повинні звернутися до постачальників послуг та укласти з ними договір про реструктуризацію боргу.

Перевірка боргу

Чи є заборгованість можна перевірити у Єдиному реєстрі боржників. Реєстр безкоштовний, тому в ньому можна самостійно відшукати необхідну інформацію.

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Після переходу на сайт потрібно ввести особисті дані та вибрати категорію стягнення. Далі — натиснути кнопку "шукати" і внизу з'явиться результат пошуку.

Перевірка призначення субсидії

Перевіряється наявність заборгованості у Єдиному реєстрі боржників за посиланням. Реєстр відкритий та безкоштовний, тому там можна самостійно знайти інформацію.

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Субсидії у "Дії"

Українці з 29 листопада можуть на порталі "Дія" оформити субсидію на комуналку. Процедура займає близько 30 хвилин.

А тепер отримання стало ще простішим – не треба йти у ЦНАП, заповнювати заяву, збирати документи та стояти у довжелезних чергах. Достатньо лише зайти на портал "Дія", подати заяву та підписати своїм КЕП. Документи одразу надходять до органів соцзахисту, які призначають субсидії.. Крім того, багатьом допомогу продовжать автоматично.

Раніше ми дізнавались, як не залишитись без допомоги на комуналку та чому 200 тисяч домогосподарств позбавили субсидій.

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