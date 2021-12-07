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В Україні змінили правила призначення субсидій: як не залишитись без допомоги на комуналку

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
7 грудня, 06:30
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Для того щоб отримати субсидію на комуналку, дуже важливо подати правильний пакет документів
Право на отримання субсидії матимуть ті, хто виконає умови
Право на отримання субсидії матимуть ті, хто виконає умови / Фото: Колаж: Сьогодні

Для деяких українців змінили правила здобуття субсидій. Насамперед йдеться про мешканців Донбасу, які використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень,

Як повідомляє Мінсолполітики таким українцям розмір субсидії розрахують згідно з нормативами, передбаченими для електроопалення.

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Що змінилось?

Для отримання субсидії мешканцям населених пунктів на лінії зіткнення потрібно мати підтвердження органу місцевого самоврядування факту відсутності тепло- або газопостачання та акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Право на отримання субсидії матимуть і особи за таких умов:

  • відсутні доходи у зв'язку з перебуванням у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря);
  • у власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше ніж чотири мінімальні заробітні плати, яким менше 5 років;
  • придбання житла за кошти державного або місцевого бюджету.

Які необхідні документи для призначення субсидії?

Щоб отримати субсидію на комуналку, дуже важливо подати правильний пакет документів. Це дуже важлива умова, якщо його не виконати можна залишитися без субсидії.

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Українці повинні надати декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії та заяву про призначення та надання житлової субсидії.

В окремих випадках можуть вимагати:

  • довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ);
  • договір найму (оренди) житла (за наявності);
  • інші необхідні документи (документи, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації).
  • довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;
  • довідки, що підтверджують місце знаходження особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покарання, зокрема легалізовані в Україні документи про придбання страхового стажу в іншій країні;
  • акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської чи міської ради;
  • договори оренди житла у іншому місці тощо.

Субсидії у "Дії"

Українці з 29 листопада можуть на порталі "Дія" оформити субсидію на комуналку. Процедура триває близько 30 хвилин.

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А тепер отримання стало ще простіше – не треба йти до ЦНАПу, заповнювати заяву, збирати документи та стояти у довгих чергах. Достатньо зайти на портал "Дія", подати заяву та підписати своїм КЕП. Документи одразу надходять до органів соцзахисту, які призначають субсидії. Крім того, багатьом допомогу продовжать автоматично.

Раніше повідомляли, що в Україні різко зменшилася кількість сімей, що одержують субсидії. Якщо минулого року допомогли більш ніж трьом мільйонам. Цього року – майже на півмільйона менше. А декого взагалі змусять повернути виплати.

Нагадаємо, що у держбюджеті на 2022 рік передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

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