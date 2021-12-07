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Комуналка вдарить по кишені. Скільки українці платитимуть за газ наступного року

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор розділу "Гроші"
7 грудня, 11:59
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У Мінекономіки спрогнозували ріст тарифів на тепло у 2022 році
В Україні 2022 року підвищаться тарифи на тепло
В Україні 2022 року підвищаться тарифи на тепло / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні 2022 року суттєво зростуть тарифи на газ, електроенергію, гарячу воду та опалення. Загалом рівень інфляції становитиме 8%.

Про це йдеться у консенсус-прогнозі, опублікуваним Міністерство економіки України.

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Зауважимо, що складений прогноз — це усереднені значення основних прогнозних показників економічного розвитку України, фактично результати опитування провідних, на думку відомства, експертів-аналітиків.

Тарифи на комунальні послуги 2022 року

За даними консенсус-прогнозу, ціни збільшаться на:

  • газ — 20%,
  • гарячу воду та опалення — 16%,
  • електроенергію — 17,5%.

Зауважимо, що в Україні тариф на газ не змінюватиметься для населення щонайменше до кінця опалювального сезону 2021/2022. Проте наступного року підвищення цін не уникнути.

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Так, згідно з консенсус-прогнозом, середньорічна ціна на імпортований природний газ за 1 тис. метр кубічний становитиме наприкінці 2022 року 347,5 доларів США, в кінці 2023 — 285 доларів США.

46 гривень за куб газу: хто платитиме

В Україні ціна на газ для тих, хто користується послугами постачальника останньої надії (ПОН), станом на 3 грудня 2021 року становила 46,7 грн за куб, 6 грудня — 43,7 грн. за куб.

Діяльність ПОН суворо регламентована законодавством, і ціна газу для його споживачів розраховується за відповідною формулою, затвердженою постановою уряду. Тож газопостачальна компанія зобов'язана постачати газ усім своїм споживачам за цією ціною, яка може змінюватися щодня.

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"Нафтогаз" звернувся до Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг із проханням перевести всіх клієнтів ПОН на свій річний тариф (7,96 грн за куб), проте комісія досі не ухвалила рішення. Йдеться приблизно про 500 тис. клієнтів.

З одного боку, якщо вони не дозволять "Нафтогазу", то сотням тисяч сімей прийдуть величезні платіжки за газ. З іншого боку, якщо "Нафтогазу" передадуть усіх клієнтів, це фактично порушить конкурентні умови.

Раніше "Сьогодні" писав, як високі ціни на газ вдарили по українських виробниках продуктів.

Також ми розповідали, за яких умов Україна зможе відмовитись від газу РФ.

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30,50
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