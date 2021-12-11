Ждет серьезное наказание: что будет с украинцами за долги по коммуналке

Из-за долгов по коммуналке украинцы могут лишиться жилья, а жилищно-коммунальные услуги не оплачивает большая часть населения.
Из-за того, что сумма задолженности в 2021 году выросла, украинские власти решили наказывать граждан. Если долг за коммунальные услуги составит от 120 тысяч гривен, то у человека могут конфисковать жилье.
Как это будет происходить:
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- На следующий день после просрочки оплаты на долг начнут начислять пеню.
- Поставщик услуг будет обращаться в суд.
- Должнику по адресу проживания придет решение суда.
- Ему нужно будет заплатить долг, штраф и пеню.
Конфисковать жилье у потребителя могут, если размер долга будет выше 120 тысяч гривен. После выселения жилье выставят на продажу.
Украинцы массово не хотят платить за коммуналку
Еще в сентябре задолженность за разные виды коммунальных услуг превысила оплачиваемую сумму. Больше всего украинцы украинцы задолжали за поставку и распределение природного газа – 23,1 млрд. грн.
За снабжение тепловой энергии и горячей водой не заплатили 18,8 млрд грн, а за электроэнергию – 6,4 млрд грн.
За управление многоквартирным домом долги составляли 5,5 млрд грн, а за вывоз мусора – 1,2 млрд грн.
Что будет с тарифами на газ в следующем году
В Украине в 2022 году существенно возрастут тарифы на газ, электроэнергию, горячую воду и отопление. В целом уровень инфляции составит 8%.
По данным консенсус-прогноза, цены увеличатся на:
- газ – 20%;
- горячую воду и отопление – 16%;
- электроэнергию – 17,5%.
Тариф на газ в Украине не будет меняться для населения до конца отопительного сезона 2021/2022. Однако в следующем году повышения не избежать.
Ранее "Сегодня" писали, как высокие цены на газ ударили по украинским производителям продуктов.