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Ждет серьезное наказание: что будет с украинцами за долги по коммуналке

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
11 декабря, 12:04
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На следующий день после просрочки оплаты на долг начнут начислять пеню, а потом должника ждет наказание
Рассказываем, у кого могут забрать квартиру
Рассказываем, у кого могут забрать квартиру / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за долгов по коммуналке украинцы могут лишиться жилья, а жилищно-коммунальные услуги не оплачивает большая часть населения.

Из-за того, что сумма задолженности в 2021 году выросла, украинские власти решили наказывать граждан. Если долг за коммунальные услуги составит от 120 тысяч гривен, то у человека могут конфисковать жилье.

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Как это будет происходить:

  • На следующий день после просрочки оплаты на долг начнут начислять пеню.
  • Поставщик услуг будет обращаться в суд.
  • Должнику по адресу проживания придет решение суда.
  • Ему нужно будет заплатить долг, штраф и пеню.

Конфисковать жилье у потребителя могут, если размер долга будет выше 120 тысяч гривен. После выселения жилье выставят на продажу.

Украинцы массово не хотят платить за коммуналку

Еще в сентябре задолженность за разные виды коммунальных услуг превысила оплачиваемую сумму. Больше всего украинцы украинцы задолжали за поставку и распределение природного газа – 23,1 млрд. грн.

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За снабжение тепловой энергии и горячей водой не заплатили 18,8 млрд грн, а за электроэнергию – 6,4 млрд грн.

За управление многоквартирным домом долги составляли 5,5 млрд грн, а за вывоз мусора – 1,2 млрд грн.

Что будет с тарифами на газ в следующем году

В Украине в 2022 году существенно возрастут тарифы на газ, электроэнергию, горячую воду и отопление. В целом уровень инфляции составит 8%.

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По данным консенсус-прогноза, цены увеличатся на:

  • газ – 20%;
  • горячую воду и отопление – 16%;
  • электроэнергию – 17,5%.

Тариф на газ в Украине не будет меняться для населения до конца отопительного сезона 2021/2022. Однако в следующем году повышения не избежать.

Ранее "Сегодня" писали, как высокие цены на газ ударили по украинским производителям продуктов.

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