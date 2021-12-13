В Украине взлетят тарифы на коммуналку: к чему готовиться уже в 2022 году

Только стоимость электроэнергии останется нынешней

В 2022 году тарифы для украинцев пересчитают / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в 2022 году пересчитают тарифы на некоторые коммунальные услуги. Стоимость газа и отопления возрастет, неизменной остается стоимость электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном сайте Минэнерго в ответ на ранее опубликованный консенсус-прогноз.

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Ранее мы писали, что согласно ему тарифы на ряд коммунальных услуг возрастут. Однако в Минэнерго утверждают, что консенсус-прогноз — значение усредненное, это предположения экспертов, которые в реальной жизни могут не сбыться. Ведь прогнозы специалистов по росту цен в 2022 году не учитывают целевые программы и конкретные действия правительства.

Газ

Голубое топливо в 2022 году подорожает на 13% (погрешность может быть +-3%). Такие прогнозы обнародовал Кабмин. По их данным, это вызвано мировой тенденцией. Заметим только, что до мая тарифы повышать не будут, ведь эти цены фиксированные.

Напомним, согласно консенсус-прогнозу цены на газ должны были вырасти на 20%.

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Отопление

Цены на газ и отопление взаимосвязаны. Если себестоимость газа составляет около 80%, то и за тепло придется платить на 6% больше. Однако цены могут отличаться в зависимости от региона и поставщика. У каждого будет индивидуальная цена.

Консенсус-прогноз предполагал увеличение цены на отопление на 16%.

Вода

Согласно постановлению Кабмина №586, стоимость воды повысится на 11%. Погрешность составляет +-3%. Следует также заметить, что цена у каждого поставщика будет индивидуальной.

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По прогнозам экспертов в консенсус-прогнозе, стоимость воды должна была вырасти на 16%.

Долги за коммуналку

Из-за долгов по коммуналке украинцы могут остаться без жилья, а жилищно-коммунальные услуги не платит большинство населения.

Из-за того, что сумма задолженности 2021 года выросла, украинские власти решили наказывать граждан. Если долг за коммунальные услуги составит от 120 тысяч гривен, то у человека могут конфисковать жилье. После выселения жилье будет выставлено на продажу.

Раньше мы писали, что украинцы не желают платить за ряд коммунальных услуг. К концу ноября задолженность украинцев по уплате за поставку и распределение природного газа составила 23,1 млрд грн.

Также мы рассказывали, как высокие цены на газ ударили по украинским производителям продуктов.