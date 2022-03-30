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Вороги народу та відщепенці: Сбербанк почав обкрадати сейфи росіян

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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30 березня, 20:12
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Росіяни, що користуються послугами Сбербанку, зіткнулися з нечуваним нахабством та звинуваченнями в зраді країни
Вороги народу – знову тренд в Росії
Вороги народу – знову тренд в Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський Сбербанк "ощасливив" своїх користувачів, що виїхали за кордон у "важкі для країни часи".

Як розповів журналіст з РФ Андрій Шипилов, банк розкриває сейфи користувачів та повідомляє їх про це по SMS.

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Журналіст давно орендував сейфову скриньку в банку, але тривалий час проживає за кордоном і не міг повернутися за своїм майном. Клієнтоорієнтований Сбербанк заявив, що договір з ним розірвали, а вміст забрали на "спецзберігання".

"Усі ці роки я оплачував банківські рахунки, скриньку ніхто не чіпав. Але Сбербанк – не швейцарський банк, і якщо Товариш Майор вимагає показати, що там відщепенці зберігають, Сбербанк бере під козирок", – заявив Шипилов.

Працівники служби підтримки фінустанови нічим не змогли допомогти росіянину, бо самі не розуміли, що відбувається. Після тривалих перемовин, чоловік зрозумів, що підставою відкриття сейфу стало те, що він виїхав за кордон.

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Із власних джерел журналіст дізнався, що такі випадки не поодинокі. Відтак зауважив, що всі росіяни, які виїхали з Росії, можуть попрощатися з усім, що було в їхніх сейфових скриньках.

Турбулентність в економіці РФ

Захід продовжує обкладати Росію санкціями, тож економіка агресора повільно вмирає. Так, за проданий у Європу газ монополіст не зможе отримати більшість грошей, бо Велика Британія заморозила активи Газпромбанку.

Путін надумав піти в обхід санкцій та почав шантажувати країни ЄС, щоб ті платили йому в рублях. Європейці на ультиматум не погодились, бо розуміють усі наслідки переукладених контрактів.

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Водночас всередині Росії відбувається тотальна паніка та хаос. Наприклад, у банку "Тінькофф" покарали клієнтів, які вигідно конвертували валюту. Тепер їхні рахунки в мінусовому балансі або заблоковані.

Раніше ми розповідали про основні зміни в банківській системі України. Читайте також про новий законопроєкт щодо відшкодування за втрачене під час війни житло.

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Hyundai Hyundai
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PepsiCo PepsiCo
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7
Kia Motors Kia Motors
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