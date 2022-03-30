Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Враги народа и отщепенцы: Сбербанк стал обворовывать сейфы россиян

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 марта, 20:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россияне, пользующиеся услугами Сбербанка, столкнулись с неслыханной наглостью
Враги народа – снова тренд в России
Враги народа – снова тренд в России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский Сбербанк "осчастливил" своих пользователей, выехавших за границу в "трудные для страны времена".

Как рассказал журналист из РФ Андрей Шипилов, банк вскрывает сейфы пользователей и уведомляет их об этом по SMS.

Реклама

Журналист давно арендовал сейфовую ячейку в банке, но долгое время проживает за границей и не мог вернуться за своим имуществом. Клиентоориентированный Сбербанк заявил, что договор с ним расторгли, а содержимое забрали на "спецхранение".

"Все эти годы я оплачивал банковские счета, ячейку никто не трогал. Но Сбербанк – не швейцарский банк, и если Товарищ Майор требует показать, что там отщепенцы хранят, Сбербанк берет под козырек", – заявил Шипилов.

Работники службы поддержки финучреждения ничем не смогли помочь россиянину, потому что сами не понимали, что происходит. После долгих переговоров мужчина понял, что основанием вскрытия сейфа стало то, что он уехал за границу.

Реклама

Из собственных источников журналист узнал, что такие случаи не единичны. Следовательно, отметил, что все выехавшие из России граждане могут проститься со всем, что было в их сейфовых ячейках.

Турбулентность в экономике РФ

Запад продолжает облагать Россию санкциями, так что экономика агрессора медленно умирает. Так, за проданный в Европу газ монополист не сможет получить большую часть денег, потому что Великобритания заморозила активы Газпромбанка

Путин решил пойти в обход санкций и начал шантажировать страны ЕС, чтобы они платили ему в рублях. Европейцы на ультиматум не согласились, потому что понимают все последствия перезаключенных контрактов.

Реклама

В то же время, внутри России происходит тотальная паника и хаос. Например, в банке "Тинькофф" наказали клиентов, которые выгодно конвертировали валюту. Теперь их счета в минусовом балансе или заблокированы.

Раньше мы рассказывали об основных изменения в банковской системе Украины. Читайте также о новом законопроекте о возмещении за утраченное во время войны жилье.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47170.99

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3382.4

Litecoin (LTC)

131.69

Ripple (XRP)

0.86

Купить криптовалюту

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять