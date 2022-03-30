Враги народа и отщепенцы: Сбербанк стал обворовывать сейфы россиян

Россияне, пользующиеся услугами Сбербанка, столкнулись с неслыханной наглостью

Враги народа – снова тренд в России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский Сбербанк "осчастливил" своих пользователей, выехавших за границу в "трудные для страны времена".

Как рассказал журналист из РФ Андрей Шипилов, банк вскрывает сейфы пользователей и уведомляет их об этом по SMS.

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Журналист давно арендовал сейфовую ячейку в банке, но долгое время проживает за границей и не мог вернуться за своим имуществом. Клиентоориентированный Сбербанк заявил, что договор с ним расторгли, а содержимое забрали на "спецхранение".

"Все эти годы я оплачивал банковские счета, ячейку никто не трогал. Но Сбербанк – не швейцарский банк, и если Товарищ Майор требует показать, что там отщепенцы хранят, Сбербанк берет под козырек", – заявил Шипилов.

Работники службы поддержки финучреждения ничем не смогли помочь россиянину, потому что сами не понимали, что происходит. После долгих переговоров мужчина понял, что основанием вскрытия сейфа стало то, что он уехал за границу.

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Из собственных источников журналист узнал, что такие случаи не единичны. Следовательно, отметил, что все выехавшие из России граждане могут проститься со всем, что было в их сейфовых ячейках.

Турбулентность в экономике РФ

Запад продолжает облагать Россию санкциями, так что экономика агрессора медленно умирает. Так, за проданный в Европу газ монополист не сможет получить большую часть денег, потому что Великобритания заморозила активы Газпромбанка

Путин решил пойти в обход санкций и начал шантажировать страны ЕС, чтобы они платили ему в рублях. Европейцы на ультиматум не согласились, потому что понимают все последствия перезаключенных контрактов.

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В то же время, внутри России происходит тотальная паника и хаос. Например, в банке "Тинькофф" наказали клиентов, которые выгодно конвертировали валюту. Теперь их счета в минусовом балансе или заблокированы.

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