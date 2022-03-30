Списав мільйонні комісії: банк "Тінькофф" покарав росіян за схему з обміном валют

Після падіння "залізної завіси" довкола Росії, населення зіткнулося з драконівськими правилами банків

Росіяни втратили гроші після лазівки з обміном валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнти російського банку "Тінькофф" зіткнулися з блокуванням рахунків та мільйонними списаннями.

Як передає Forbes, найбільше втратили росіяни, які з користю для себе обміняли валюту 27 лютого.

Реклама

Підприємливі користувачі конвертували рублі в фунти, а фунти в долари. У такий спосіб один долар оцінювався у 88 рублів. На той момент пряма купівля долара коштувала 150 рублів.

Невдовзі у "Тінькофф" зрозуміли схему та покарали тих, хто скористався "вразливістю у роботі алгоритму" та "неправомірно збагатився". За кілька днів рахунки клієнтів заблокували з вимогою погасити заборгованість і дали на це 25 днів.

Уже наприкінці березня з рахунків почали списувати гроші. У деяких випадках мовиться про суми від 1 до 29 мільйонів рублів (350 тисяч – 10 мільйонів гривень), частина людей зайшла в мінусовий баланс. Банк також пригрозив судовими позовами незгодним.

Реклама

Економіка РФ валиться

США та країни Євросоюзу продовжують накладати санкції на Росію за військове вторгнення в Україну. Зокрема, нещодавно у Великій Британії заморозили активи Газпромбанку і Альфа-Банку, найбільшого кредитора і банку, що отримує гроші за транспортований газ у Європу.

Європейський банк реконструкції та розвитку вирішив закрити свої представництва у Москві й Мінську. Організація зауважила, що надасть підтримку Україні та країнам, які приймають біженців.

Щоб уникнути дефолту, Путін заявив, що прийматиме від європейців оплату за енергоресурси лише в рублях. Експерти переконані, що такий шантаж допоможе РФ втримати економіку на плаву, але в ЄС не готові погодитись на умови агресора.

Реклама

Раніше ми розповідали про основні зміни в банківській системі України та звідки НБУ сподівається отримати гроші на відновлення країни. Водночас у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє українцям отримати ще один варіант відшкодування за втрачене під час війни житло.