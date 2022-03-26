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"Економічне диво" Росії: аркуш паперу А4 коштує більше, ніж акція Сбербанку

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МаленькийСереднійВеликий
26 березня, 17:53
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Мало того, що аркуш паперу дорожчий за акцію Сбербанку, так він ще й вчетверо дорожчий за рубль
Папір більше в 1,6 раза, ніж акція Сбербанку
Папір більше в 1,6 раза, ніж акція Сбербанку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість одного аркуша паперу А4 в РФ вже перевищує вартість однієї акції російського Сбербанку на Лондонській біржі.

Про це повідомив колишній російський нафтовий магнат і критик Кремля Михайло Ходорковський у Twitter.

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"Пачка паперу в магазині коштує 2000 рублів. У ньому 500 аркушів. Виходить, що аркуш А4 не тільки вчетверо дорожчий за рубль, але й коштує більше, ніж акція Сбербанку на біржі в Лондоні", – зазначив він.

Ходорковський також підкреслив, що говорити, що "Путін перетворив рублі та російські акції на папір" – це образа для паперу.

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Чому ціни на папір злетіли?

Зліт цін на папір пов'язаний із санкціями країн Європи проти РФ. Так, через війну в Україні деякі фінські та австрійські компанії (наприклад, Kemira) припинили відвантаження до Росії. Зокрема, постачати перестали хімікати, які необхідні для відбілювання офісного паперу.

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