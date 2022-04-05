ПриватБанк закриває популярну програму – у кого можуть списати гроші

Розповідаємо, скільки часу залишилося у клієнтів для того, щоб зняти бажані кошти з карток

ПриватБанк повідомив про зміни з 1 травня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк відправить усі невикористані бонуси з карток Бонус+ на підтримку армії вже з 1 травня. Програму також буде закрито.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Зазначається, що на віртуальних рахунках Бонус+ вже накопичилося близько 600 млн. грн.

Кредити у ПриватБанку

Банк несподівано змінив правила виплати кредитів під час війни. З 1 квітня ПриватБанк повернув нарахування відсотків із заборгованості, водночас зазначається, що кредитні канікули зберігаються.

Це означає, що не нараховуватимуться штрафи та пеня за прострочення платежів, а ось відсотки у розмірі 1,7% доведеться заплатити.

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У фінустанові зазначають, що ці відсотки на суму боргу вдвічі менші, ніж були до війни (3,4%).

Крім цього, ПриватБанк скасував платне обслуговування картки "Універсальна Gold" у квітні та травні.

Знижену ставку на всі кредитні продукти запровадив ще й Monobank.

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Там вона становить 1,6%, заявив співзасновник банку Олег Гороховський і наголосив, що пільгові умови діють з 1 квітня та до закінчення воєнного стану в Україні.

Знижена ставка поширюється на всі кредитні продукти банку, у тому числі чорні та елітні картки, раніше оформлені розстрочки та кредити готівкою.

"Сьогодні" також писали, у чому звинувачують ПриватБанк українці та розповідали, який дизайн карт створив банк на підтримку міст-героїв.