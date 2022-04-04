ПриватБанк змінив правила для кредитів – скільки доведеться платити українцям

Розповідаємо які комісії скасував для українців ПриватБанк на час війни

ПриватБанк змінив кредитну ставку / Фото: Getty Images, уніан, колаж УНІАН/Сьогодні

ПриватБанк зберіг дію кредитних канікул, але повернув нарахування відсотків із заборгованості з 1 квітня.

Про це банк повідомляє своїм клієнтам.

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Кредитні канікули діють до червня, тобто платежі за кредитом у цей період робити не обов'язково, але щомісяця на суму боргу потрібно буде платити за 1,7%.

Проте варто зазначити, що така ставка вдвічі нижча за звичайну (3,4%). Також банк скасував комісію за обслуговування картки "Універсальна Gold" у квітні та травні.

Кредитні канікули ж передбачають, що за прострочення платежу не нараховуватимуться штрафи та пеня.

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Monobank змінив правила кредитування

Сьогодні також Monobank оголосив, що вводить знижену ставку за всіма кредитними продуктами у розмірі 1,6% на місяць.

За словами співзасновника банку Олега Гороховського, пільгові умови діють з 1 квітня та до закінчення військового стану в Україні. Водночас про кредитні канікули фінустанова не повідомляла.

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Гороховський зазначив, що зміни стосуються всіх кредитних продуктів банку: чорних та елітних карток, раніше оформлених розстрочок та кредитів готівкою.

"Сьогодні" також писали, як простим українцям отримати кредитні канікули у своєму банку і розповідали, чому фінустанови у Росії масово йдуть проти людей.