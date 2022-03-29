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ПриватБанк не дав переказати кошти українським волонтерам – що сталося

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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29 березня, 10:56
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Розповідаємо, чому у клієнтки ПриватБанку не вийшло провести переказ коштів для волонтерів
У ПриватБанку пояснили проблему
У ПриватБанку пояснили проблему / Фото: Ilvy Njiokiktjien, уніан, Ukraine WOW, Колаж: Сьогодні

Клієнтка ПриватБанку розповіла, що фінустанова не захотіла пояснювати причину відмови у переказі з Ізраїлю, який до того ж мав бути перерахований українським волонтерам.

Про це користувачка залишила відгук на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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Клієнтка пише, що через застосунок під час здійснення операції в неї попросили фото закордонного паспорта, яке вона додала.

Через пів години їй зателефонували з банку, однак дзвінок чомусь зірвався. Тоді авторка відгуку сама телефонує у фінустанову, де її просять повторно пройти верифікацію.

Однак застосунок не прийняв і наступну процедуру, і навіть третю, а через певний час жінці прийшло повідомлення, що переказ заблоковано.

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"Телефоную, щоб запитати, у чому річ. Відповідь – внутрішні правила банку. Поясніть мені, дорогий Привате, чому мене залишили без грошей, які мали піти волонтерам, у період війни. Що я зробила не так відповідно до ваших внутрішніх правил", – пише жінка.

Що відповіли у ПриватБанку?

Представники банку відреагували на скаргу і відповіли, що банк є первинним суб’єктом фінансового моніторингу, який стосується й отримання термінових грошових переказів.

"Для отримання переказу необхідно було слідувати підказці у відправленому вам пуш-повідомленні і надати один з перелічених там документів саме відправника, а не отримувача. Вами було надано фото свого документа", – пояснили в банку.

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За словами співробітників, відправник може повернути цей переказ та відправити гроші заново.

ПриватБанк розширив можливості міжнародних переказів

21 березня ПриватБанк змінив деякі умови міжнародних переказів, якими розширив можливості своїх клієнтів.

Тепер клієнти мають можливість здійснювати P2P-перекази з гривневої картки ПриватБанку на міжнародні картки будь-якого банку (Visa або Mastercard) на суму до 100 тис. грн щомісяця, а також такі SWIFT-перекази:

  • SWIFT-перекази для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном;
  • SWIFT-перекази для закупівлі товарів на допомогу армії України;
  • SWIFT-перекази для оплати лікування фізичних осіб за кордоном.

"Сьогодні" також писали, який курс долара виставив ПриватБанк, і розповідали, як зняти готівку через ПриватБанк на касі супермаркету.

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