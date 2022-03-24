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ПриватБанк терпит убытки в Днепре: что происходит

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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24 марта, 12:14
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ПриватБанк не согласен с этим решением и собирается обжаловать его в Верховном суде
У ПриватБанка отобрали здания, которые банк приобрел еще в 2014 году
У ПриватБанка отобрали здания, которые банк приобрел еще в 2014 году / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Государственный ПриватБанк лишился права собственности на ряд зданий в Днепре стоимостью 86 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Хозяйственного суда Днепропетровской области.

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Сообщается, что суд признал недействительным договор купли-продажи зданий в Днепре. Документы были подписаны еще в 2014 году.

Тем временем руководитель судебного направления ПриватБанка Олег Лазовский рассказал изданию Экономическая правда о том, что о постановлении апелляционного суда банк уведомили 12 марта по электронной почте.

"До этого момента в суде не предоставляли банку никакой информации о состоянии рассмотрения этого дела – и это несмотря на то, что после введения военного положения доступ к Единому государственному реестру судебных решений временно ограничен", – говорит Лазовский.

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При этом адвокат отмечает, что после объявления в Украине военного положения украинские суды и Центральный апелляционный хозсуд, в частности, в основном откладывают рассмотрение всех судебных дел и переносят судебные заседания.

"Однако это не касается только одного дела, связанного с бывшим топ-менеджментом ПриватБанка", – добавил Олег Лазовский.

ПриватБанк собирается оспаривать решение украинского суда в Верховном суде.

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Обновление от Привата

На фоне войны в Украине ПриватБанк обновил терминалы и банкоматы. Теперь для русскоговорящих клиентов банка на экранах терминалов будут транслировать особое приветствие.

Ранее мы рассказывали, что для бизнеса финучреждение объявило кредитные каникулы. Они начались с 1 марта и продлятся до 1 июня 2022 года и будут распространяться на всех клиентов по договорам без просрочек или с просрочкой до 90 суток.

Украинцам также разрешили переводить деньги в поддержку армии в приложении Приват24 со счета "Бонус+".

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