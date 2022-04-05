ПриватБанк закрывает популярную программу – у кого могут списать деньги

Рассказываем, сколько времени осталось у клиентов для того, чтобы снять желаемые средства с карт

ПриватБанк сообщил об изменениях с 1 мая / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк отправит все неиспользованные бонусы с карт Бонус+ на поддержку армии уже с 1 мая. Программа также будет закрыта.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Отмечается, что на виртуальных счетах Бонус+ накопилось уже около 600 млн грн.

Кредиты в ПриватБанке

Банк внезапно изменил правила выплаты кредитов во время войны. С 1 апреля ПриватБанк вернул начисление процентов по задолженности, в тоже время отмечается, что кредитные каникулы сохраняются.

Это означает, что не будут начисляться штрафы и пеня за просрочку платежей, а вот проценты в размере 1,7% придется заплатить.

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В финучреждении отмечают, что эти проценты на сумму долга в два раза меньше, чем были до войны (3,4%).

Кроме этого, ПриватБанк отменил платное обслуживание карточки "Универсальная Gold" в апреле и мае.

Пониженную ставку на все кредитные продукты ввел еще и Monobank.

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Там она составляет 1,6%, заявил сооснователь банка Олег Гороховский и подчеркнул, что льготные условия действуют с 1 апреля и до окончания военного положения в Украине.

Сниженная ставка распространяется на все кредитные продукты банка, в том числе черные и элитные карты, ранее оформленные рассрочки и кредиты наличными.

"Сегодня" также писали, в чем обвиняют ПриватБанк украинцы и рассказывали, какой дизайн карт создал банк в поддержку городов-героев.