ПриватБанк створив новий дизайн віртуальних карток – як виглядає (фото)

Розповідаємо, як ПриватБанк підтримує українські міста-герої під час війни з РФ

/ Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк презентував нові цифрові обкладинки для віртуальних карток у додатку. На них можна побачити гасла на підтримку українських міст, які потерпають від російських загарбників.

Про це повідомив прессекретар банку Олег Серга й додав фото.

Реклама

На скриншоті можна побачити обкладинки на честь Маріуполя, Києва, Чернігова та Харкова.

"Тримаймося, скоро – наша перемога!" – прокоментував представник банку.

Реклама

Кредитні ліміти під час війни

Багатьох українців цікавить питання користування кредитним лімітом під час воєнних дій. Кабінет міністрів закликав банки не блокувати цю нагоду для українців і навіть підвищувати їх, якщо вийде.

Проте остаточне рішення приймає кожен банк самостійно, і ось що нам відповіли у популярних фінустановах:

прессекретар ПриватБанку заявив, що клієнти можуть користуватися кредитними лімітами, які були встановлені до війни, але підвищувати їх не будуть;

в Ощадбанку також заявили, що можна користуватися кредитними лімітами на довоєнному рівні, але підвищуватись вони не будуть;

у ПУМБ зазначили, що у зв'язку з ситуацією ліміт встановлено на рівні 5 тис. грн і не підвищується;

а ось у Monobank нам заявили, що можливість підвищити кредитний ліміт є, але розглядатиметься індивідуально кожен випадок.

"Сьогодні" також писали, скільки коштує долар у різних банках, і розповідали, що ПриватБанк зазнає збитків у Дніпрі.