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ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank: де можна підвищити кредитний ліміт під час війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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30 березня, 09:56
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Розповідаємо, чи залишила бодай одна фінустанова можливість підвищувати кредитний ліміт
Банки самостійно вирішують питання підвищення лімітів
Банки самостійно вирішують питання підвищення лімітів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Кредитний ліміт став звичною та зручною опцією для багатьох українців, а під час війни гроші потрібні як ніколи.

"Сьогодні" розповідають, чи можна збільшити кредитний ліміт на своїй картці в умовах воєнного стану.

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Отже, 28 лютого Комітет Верховної Ради України закликав українські банки не обмежувати кредитні ліміти громадян та збільшувати їх у разі потреби.

Це означає, що законодавчо збільшення кредитного можливе, але рішення про це приймає сам банк.

На жаль, не багато банків наразі дають таку можливість. У прес-службі ПриватБанку нам заявили, що наразі клієнти можуть користуватись лише тими лімітами, які були встановлені до війни, вони не будуть підвищуватись і нові зараз призначатись не будуть.

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У Ощадбанку також розповіли, що для українців доступні кредитні ліміті лише на довоєнному рівні і нові призначатись не будуть, а старі не будуть підвищувати.

Представники ПУМБ зазначили, що у зв’язку із нинішньою ситуацією усі ліміти встановлені на рівні 5 тис. грн і не підвищуються.

Однак є фінустанови, які все ж залишили таку можливість. У Monobank нам розповіли, що можливість підвищити кредитний ліміт є, однак розглядатись буде індивідуально кожен випадок.

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Для цього зайдіть у додаток і в головному меню зробіть свайп вліво. Під номером картки оберіть пункт "Управління лімітами" і натисніть "Підвищити ліміт на картку".

Там введіть бажану суму і натисніть "Далі". Після цього заявка автоматично піде в опрацювання, а подавати її можна максимум два рази на 30 днів.

Кому підвищують кредитний ліміт?

Під час індивідуального розгляду вашої заявки банк враховує буквально все:

  • наскільки активним клієнтом ви є;
  • як часто ви поповнюєте свою картку;
  • який у вас щомісячний дохід;
  • на яку суму ви робите покупки;
  • чи брали ви позики у цьому та інших банках раніше;
  • чи не було у вас проблем із погашенням боргів та кредитних лімітів;
  • чи нема на вас інших кредитних зобов’язань.

Також радимо не підвищувати кредитний ліміт одразу в декілька разів чи на дуже велику суму, так ви скоріш за все отримаєте відмову. Врахуйте, що під час війни банки будуть ще більш прискіпливими для надання будь-яких позик та поблажок.

"Сьогодні" також писали, кому ніколи не підвищать кредитний ліміт і розповідали, як зробити це самостійно через Приват24.

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