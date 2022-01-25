Банк знает о вас все: за что могут снизить или заблокировать кредитный лимит

Рассказываем, на что банки обращают внимание при создании вашего кредитного рейтинга и что может его испортить

Сколько хранится ваша кредитная история / Фото: Коллаж: Сегодня

Кредитная карта – обычная часть жизни многих украинцев. Это удобный способ расплатиться за желаемую вещь, а затем быстро вернуть долг. Однако такие карты имеют ограничения – кредитный лимит.

Иногда банк может снизить кредитный лимит или вообще отобрать такую возможность. "Сегодня" разобрались, почему так происходит и готовы рассказать вам.

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Все украинские банки устанавливают своим клиентам кредитный лимит в индивидуальном порядке, путем сбора и анализа информации о нем, из которой устанавливается кредитный рейтинг.

Во время проверки важную роль играют:

кредитная история;

уровень доходов;

вид деятельности;

социальный статус;

трудоустройство;

количество людей на иждивении;

наличие других кредитов и долговых обязательств;

страхование кредитного лимита.

Кредитная история

Большую роль в этом перечне имеет кредитная история. Если у вас нулевая кредитная история, банк предложит вам минимальный кредитный лимит, поскольку не знает, как вы рассчитываетесь с долгами.

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Позже, когда вы наработаете себе положительную кредитную историю, финучреждение может поднять вам лимит.

Гораздо хуже, если у вас плохая кредитная история, поскольку это первая причина понижения или даже блокировки кредитного лимита.

Обмануть банк очень сложно, поскольку вся ваша кредитная история сохраняется независимыми Бюро кредитных историй в течение 15 лет. Там банки и собирают информацию, поэтому даже если после проблемного погашения долга вы решили обратиться в другое учреждение – ваша кредитная история все равно испорчена.

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Например, ПриватБанк блокирует некоторым клиентам кредитные лимиты в случае просрочки платежей и отбелить репутацию довольно сложно.

Кого не любят банки

Кроме кредитной истории банк обращает внимание и на ваш социальный статус. Если учреждение считает вас малоплатежеспособным, то не даст вам кредитный лимит или предложит минимальный.

Так, банкам "не нравятся" студенты, пенсионеры, официально не трудоустроенные люди, безработные, а также те, кто имеет на содержании много других людей.

Внезапно снизить кредитный лимит банк может и тогда, когда узнает, что у вас много других кредитных обязательств и вы берете новые ссуды для погашения предыдущих.

Банк считает вас мошенником

Иногда в реестрах случаются ошибки. Чаще это происходит, когда информацию там нужно в корне изменить.

Если вы поменяли какие-то документы, удостоверяющие вашу личность, а кредитное бюро определяет вас еще по старому паспорту, банк может заподозрить вас в мошенничестве и заблокировать кредитный лимит.

Как увеличить кредитный лимит

Раньше мы давали несколько советов тем, кто хочет увеличить свой кредитный лимит на карте ПриватБанка, Monobank или Ощадбанка.

Рекомендуем обратить внимание на максимальную допустимую сумму кредитного лимита. В Ощадбанке это 250 тысяч гривен для карты "Моя кредитка" и не более четырех месячных окладов для зарплатной карты.

Максимальный размер кредитного лимита для владельцев карты Monobank 100 тыс. грн, а для карты "Универсальная", ПриватБанка – 200 тысяч.

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