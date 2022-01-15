Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины ⚽ МанСити - Челси: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Кому никогда не повысят кредитный лимит? Рассказываем, как не остаться без "быстрых" денег

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 января, 17:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперт объяснил, от чего зависит размер кредитного лимита и как он определяется
Получить карту с кредитным лимитом может почти каждый, однако не всегда сумма будет сразу большой
Получить карту с кредитным лимитом может почти каждый, однако не всегда сумма будет сразу большой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Размер кредитного лимита рассчитывается всегда индивидуально, и не всегда он может быть таким, как бы вам хотелось.

Как рассказал "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер, решение по таким вопросам как размер максимального кредитного лимита или одобрение займа принимается на основе засекреченных банком алгоритмов.

Реклама

Каждая кредитная организация может использовать свою формулу и производные в ней, например:

  • размер зарплаты;
  • расходы;
  • возраст;
  • семейное положение и т.д.

"Грубо говоря, если ежемесячный доход небольшой, а кредитная история оставляет желать лучшего, то и первоначальный лимит будет небольшим. Таким образом, точно сказать как именно банк устанавливает лимит – невозможно", – говорит аналитик.

Однако он отмечает, что способы его увеличения являются универсальными.

Что такое "кредитный лимит"?

Как объясняет Сергей Родлер, это максимальный размер долга, который банк готов выдать клиенту при пользовании кредитной карты. Согласно правилам, использовать деньги можно бесплатно в течение беспроцентного периода, который может достигать нескольких месяцев. Использовать его можно многократно: он восстанавливается после погашения текущей задолженности.

Реклама

Как определяется размер лимита?

Он определяется индивидуально и увеличить его в приложении банка или путем похода в отделение не получится, однако если активно пользоваться картой и не допускать просрочек, вовремя пополняя ее баланс, то кредитная организация может увеличить доступный лимит.

"Происходит это, опять же, путем работы специального алгоритма, который периодически сравнивает поведение клиента с неким эталоном и если присутствуют совпадения, то доступная для трат сумма увеличивается. Важным пунктом может стать еще и использование других продуктов банка: сбережения, инвестиции и т.д", – отмечает Сергей Родлер.

Он считает, что главная задача банка – заработать деньги на клиенте, так что чем активнее клиент пользуется картой и чем больше у нее будет лимит, тем с большей вероятностью он выйдет за рамки беспроцентного периода и "подсядет" на кредитку.

По этой причине повышение лимита в подавляющем большинстве случаев является лишь вопросом времени, в то время как снижение лимита почти никогда не происходит.

Реклама

Уведомления о кредитах в "Дії"

В начале января "Дія" начала уведомлять о новых кредитах и проверке кредитной истории в приложении. Это поможет украинцам защититься от кредитных мошенников. Теперь о новых кредитах на вас и проверке кредитной истории, обязательной для получения кредита, вы можете узнать мгновенно в приложении – вам придет уведомление.

Обновлять приложение не нужно, функция уже установлена по умолчанию. В Минцифры советуют ее не выключать.

Также мы писали о том, что украинцы массово берут микрокредиты, только за 2021 год – на 49 млрд. грн, и это – рекорд. По данным Нацбанка, это на 261 млн больше, чем в 2020 году. Для того, чтобы не связаться с ненадежным кредитором, важно знать, как его проверить и на какие документы обратить внимание.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Кому никогда не повысят кредитный лимит? Рассказываем, как не остаться без "быстрых" денег Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева Банковские мошенники объявили войну: шесть самых опасных схем обмана София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Неприлично много! Как украинцы зарабатывают немалые средства на доходных домах Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Главное в Украине
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.74

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

31.78

#человек_сего_дня
15 января. Михаил Вербицкий. 30 лет назад Указом Президиума Верховной Рады Украины музыкой Государственного гимна утверждена мелодия песни "Ще не вмерла України…" Михаила Вербицкого…
На встречу с героем!
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,08
30,08
28,75
19,07
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,79
31,38
30,04
19,48
34,49
31,79
31,13
18,79
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,36
35,99
32,91
32,15
19,64
36,97
32,91
33,97
19,68
37,09
31,89
29,89
19,01

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять