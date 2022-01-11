Как увеличить кредитный лимит на картах ПриватБанка, Ощадбанка и Monobank – инструкция

Рассказываем, что делать, если вы недовольны размером своего кредитного лимита в самых популярных банках

Как увеличить кредитный лимит самостоятельно / Фото: Коллаж: Сегодня

Кредитный лимит на карте стал очень удобной функцией для многих украинцев, которые "перехватывают" до зарплаты небольшие займы. Кредитным лимитом можно воспользоваться на короткий срок, функция есть почти во всех современных банках.

"Сегодня" расскажут в этом материале, как увеличить кредитный лимит на картах ПриватБанка, Ощадбанка и Monobank.

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Как увеличить кредитный лимит от Ощадбанка

Максимальный размер кредитного лимита от этого банка зависит от типа вашей карты. Если вы владелец карты "Моя кредитка", максимальный размер лимита может быть 250 тыс. грн, для зарплатной карты – не более четырех месячных окладов, а для пенсионной – не больше размера двух выплат (не больше 5 для военных).

Однако банк устанавливает кредитный лимит индивидуально для каждого клиента, исходя из таких факторов:

уровня доходов клиента;

уровня расходов;

опыта работы с Ощадбанком;

наличия зарплатного проекта;

возраста клиента;

наличие депозитов;

наличие действующих кредитов.

То есть, чтобы получить кредитный лимит как можно больше, нужно быть надежным клиентом и постоянно пользоваться картой. Если вы успешно закрывали все предыдущие задолженности, Ощадбанк может увеличить размер лимита.

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Если вы хотите, чтобы лимит был увеличен, необходимо запросить такую возможность непосредственно в отделении, а также в мобильном приложении "Ощад 24/7":

сначала зайдите в раздел "Карты и счета" и выберете желаемую карту;

и выберете желаемую карту; выберите функцию "Сервисы" , далее - "Настройка ограничений" ;

, далее - ; из списка лимитов, который появится на экране, выберете желаемые и сохраните.

Далее операцию нужно подтвердить кодом, который придет вам в смс.

Как увеличить кредитный лимит от ПриватБанка

Принципы сотрудничества с ПриватБанком такие же точно, то есть активно использовать карту и не иметь негативного опыта с задолженностями. В таком случае, банк может самостоятельно увеличить кредитный лимит, без вашего запроса.

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Самостоятельно увеличить кредитный лимит можно обратившись к консультанту в отделении, а также самостоятельно, через приложение Приват24.

Для этого войдите в личный кабинет и выполните такие действия:

в разделе "Мои счета" выберите карту, на которой хотите увеличить лимит и нажмите "Изменить" ;

выберите карту, на которой хотите увеличить лимит и нажмите ; затем перейдите по вкладке "Управление картой/счетом" ;

; нажмите на пункт "Кредитный лимит" и снова нажмите "Изменить" ;

и снова нажмите ; введите в появившейся строке желаемый размер лимита и нажмите "Продолжить";

После этого придется заполнить анкету с дополнительной информацией о вашем статусе, образовании, доходах и даже наличии автомобиля. Тогда эту информацию проверит ПриватБанк и передаст на рассмотрение кредитному эксперту.

Решение об увеличении или отказ в банке обещают сообщить в течении нескольких дней.

Как увеличить кредитный лимит от Monobank

Этот банк автоматически устанавливает кредитный лимит при выдаче кредитки. Его максимальный размер составляет 100 тыс. грн, однако при первом оформлении карты такой лимит получить практически невозможно.

Банк оставляет за собой возможность повышения кредитного лимита, для того, чтобы увеличить шансы нужно:

регулярно рассчитываться картой в магазинах;

закрыть лишние кредитки от других банков;

вовремя оплачивать различные счета, например коммуналку;

взять в Monobank небольшую ссуду и вовремя погасить.

Разумеется, вы можете самостоятельно подать заявку, для этого понадобится мобильное приложение Monobank:

сдвиньте экран вправо и среди пунктов выберете "Изменить кредитный лимит" .

. введите желаемую сумму лимита;

ожидайте решения банка.

Специалисты советуют не вводить сразу очень большую сумму, так вы вероятнее всего получите отказ.

Ранее мы писали, через какой банк можно получить пластиковую карту "єПідтримка" и рассказывали, как закрыть карту Ощадбанка.