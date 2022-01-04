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Конец кредитному мошенничеству: "Дія" запускает новую услугу

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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4 января, 18:16
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Новая услуга ориентирована сообщать о кредитах
Новая услуга приложения касается кредитов
Новая услуга приложения касается кредитов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Дія" запускает уведомление о новых кредитах и проверке кредитной истории в приложении.

Об этом информируют на официальном портале "Дія".

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Услугу Минцифра внедряет вместе с украинским бюро кредитных историй.

Это учреждение, занимающееся сбором, хранением, обработкой и предоставлением кредитных историй. У них есть вся информация о заемщиках от банков, страховых компаний, лизинговых компаний, кредитных союзах и других финансовых институтах.

Цель функции

Каждый день в Киберполицию поступают сотни обращений от украинцев о том, что на них незаконно оформляют кредиты. Уведомления "Дії" помогут контролировать данный процесс и защитят от кредитных мошенников.

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Ведь о новых кредитах на вас и проверке кредитной истории, которая существуют обязательной для получения кредита, вы можете узнать мгновенно в приложении. Вам будут приходить уведомления.

Как это работает?

Обновлять приложение не нужно, функция уже установлена по умолчанию. В Минцифре советуют ее не выключать.

Вам приходит уведомление о новом кредите (а вы его не открывали): вы нажимаете на него и сразу из приложения можете перейти по ссылке Украинского бюро кредитных историй и написать жалобу.

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Вам приходит уведомление о том, что кто-то проверяет вашу кредитную историю (обычно это делается для того, чтобы открыть новый кредит): вы можете быстро на это среагировать, сконтактировав с тем или иным учреждением.

Услуга в "Дії" для родителей

Получить денежную компенсацию за "пакунок малюка" можно онлайн.

Услуга называется "єМалятко", и подать заявку на ее оформление можно сразу после рождения малыша, а в ее комплекс теперь входит и денежная компенсация.

Стоит заметить, что компенсацию могут получить только родители, которые в роддоме или управлении соцзащиты населения выбрали деньги вместо "пакунку малюка". В декабре 2021 эта сумма составляет 6300 грн.

Напомним, что недавно Правительство приняло постановление , которым цифровое водительское удостоверение, студенческий билет и техпаспорт в "Дії" приравняли к бумажным.

Ранее мы также писали, что Верховная Рада приняла закон о "Дія City", где предусмотрены специальные ставки для ИТ-компаний

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