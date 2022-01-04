Конец кредитному мошенничеству: "Дія" запускает новую услугу

"Дія" запускает уведомление о новых кредитах и проверке кредитной истории в приложении.
Об этом информируют на официальном портале "Дія".
Услугу Минцифра внедряет вместе с украинским бюро кредитных историй.
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Это учреждение, занимающееся сбором, хранением, обработкой и предоставлением кредитных историй. У них есть вся информация о заемщиках от банков, страховых компаний, лизинговых компаний, кредитных союзах и других финансовых институтах.
Цель функции
Каждый день в Киберполицию поступают сотни обращений от украинцев о том, что на них незаконно оформляют кредиты. Уведомления "Дії" помогут контролировать данный процесс и защитят от кредитных мошенников.
Ведь о новых кредитах на вас и проверке кредитной истории, которая существуют обязательной для получения кредита, вы можете узнать мгновенно в приложении. Вам будут приходить уведомления.
Как это работает?
Обновлять приложение не нужно, функция уже установлена по умолчанию. В Минцифре советуют ее не выключать.
Вам приходит уведомление о новом кредите (а вы его не открывали): вы нажимаете на него и сразу из приложения можете перейти по ссылке Украинского бюро кредитных историй и написать жалобу.
Вам приходит уведомление о том, что кто-то проверяет вашу кредитную историю (обычно это делается для того, чтобы открыть новый кредит): вы можете быстро на это среагировать, сконтактировав с тем или иным учреждением.
Услуга в "Дії" для родителей
Получить денежную компенсацию за "пакунок малюка" можно онлайн.
Услуга называется "єМалятко", и подать заявку на ее оформление можно сразу после рождения малыша, а в ее комплекс теперь входит и денежная компенсация.
Стоит заметить, что компенсацию могут получить только родители, которые в роддоме или управлении соцзащиты населения выбрали деньги вместо "пакунку малюка". В декабре 2021 эта сумма составляет 6300 грн.
Напомним, что недавно Правительство приняло постановление , которым цифровое водительское удостоверение, студенческий билет и техпаспорт в "Дії" приравняли к бумажным.
Ранее мы также писали, что Верховная Рада приняла закон о "Дія City", где предусмотрены специальные ставки для ИТ-компаний