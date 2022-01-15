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Кому ніколи не підвищить кредитний ліміт? Розповідаємо, як не залишитись без "швидких" грошей

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
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15 січня, 17:20
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Експерт пояснив, від чого залежить розмір кредитного ліміту та як він визначається
Отримати картку з кредитним лімітом може майже кожен, проте не завжди сума буде одразу великою
Отримати картку з кредитним лімітом може майже кожен, проте не завжди сума буде одразу великою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Розмір кредитного ліміту розраховується завжди індивідуально, і не завжди він може бути таким, як би вам хотілося.

Як розповів "Сьогодні" аналітик TeleTrade Сергій Родлер, рішення з таких питань, як розмір максимального кредитного ліміту або схвалення позики, ухвалюється на основі засекречених банком алгоритмів.

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Кожна кредитна організація може використати свою формулу та похідні в ній, наприклад:

  • розмір зарплати;
  • витрати;
  • вік;
  • сімейне становище тощо.

"Грубо кажучи, якщо щомісячний дохід невеликий, а кредитна історія залишає бажати кращого, то і початковий ліміт буде невеликим. Отже, точно сказати як саме банк встановлює ліміт – неможливо", – говорить аналітик.

Проте він зазначає, що його збільшення є універсальними.

Що таке "кредитний ліміт"?

Як пояснює Сергій Родлер, це максимальний розмір боргу, який банк готовий видати клієнту при користуванні кредитною карткою. Відповідно до правил, використовувати гроші можна безкоштовно протягом безвідсоткового періоду, який може сягати кількох місяців. Використовувати його можна багаторазово: він поновлюється після погашення поточної заборгованості.

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Як визначається розмір ліміту?

Він визначається індивідуально та збільшити його у додатку банку або шляхом походу до відділення не вийде, проте якщо активно користуватися карткою і допускати прострочок, вчасно поповнюючи її баланс, кредитна організація може збільшити доступний ліміт.

"Відбувається це, знову ж таки, шляхом роботи спеціального алгоритму, який періодично порівнює поведінку клієнта з якимось еталоном і якщо є збіги, то доступна для витрат сума збільшується. Важливим пунктом може стати ще й використання інших продуктів банку: заощадження, інвестиції тощо", – зазначає Сергій Родлер.

Він вважає, що головне завдання банку – заробити гроші на клієнті, так що чим активніше клієнт користується карткою і чим більше у неї буде ліміт, тим з більшою ймовірністю він вийде за межі безпроцентного періоду і "підсяде" на кредитку.

Тому підвищення ліміту в переважній більшості випадків є лише питанням часу, тоді як зниження ліміту майже ніколи не відбувається.

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Повідомлення про кредити в "Дії"

На початку січня "Дія" почала повідомляти про нові кредити та перевірки кредитної історії у додатку. Це допоможе українцям захиститись від кредитних шахраїв. Тепер про нові кредити на вас та перевірку кредитної історії, обов'язкової для отримання кредиту, ви можете дізнатися миттєво у додатку – вам прийде повідомлення.

Оновити програму не потрібно, функцію вже встановлено за замовчуванням. У Мінцифри радять її не вимикати.

Також ми писали про те, що українці масово беруть мікрокредити, лише за 2021 рік – на 49 млрд. грн, і це – рекорд. За даними Нацбанку, це на 261 млн. більше, ніж у 2020 році. Щоб не зв'язатися з ненадійним кредитором, важливо знати, як його перевірити і на які документи звернути увагу.

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