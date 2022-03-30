Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором ✌ Топ-события 30 марта 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank: где можно повысить кредитный лимит во время войны

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 марта, 09:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, оставило ли хотя бы одно финучреждение возможность повышать кредитный лимит
Банки самостоятельно решают вопрос повышения лимитов
Банки самостоятельно решают вопрос повышения лимитов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Кредитный лимит стал привычной и удобной опцией для многих украинцев, а во время войны деньги нужны как никогда.

"Сегодня" рассказывают, можно ли увеличить кредитный лимит на своей карте в условиях военного положения.

Реклама

Итак, 28 февраля Комитет Верховной Рады Украины призвал украинские банки не ограничивать кредитные лимиты граждан и увеличивать их в случае необходимости.

Это значит, что законодательно увеличение кредитного возможно, но решение об этом принимает сам банк.

К сожалению, не многие банки дают такую возможность. В пресс-службе ПриватБанка нам заявили, что клиенты могут пользоваться только теми лимитами, которые были установлены до войны, они не будут повышаться и новые сейчас назначаться не будут.

Реклама

В Ощадбанке также рассказали, что для украинцев доступны кредитные лимиты только на довоенном уровне и новые не будут назначаться, а старые не будут повышать.

Представители ПУМБ отметили, что в связи с нынешней ситуацией все лимиты установлены на уровне 5 тыс. грн. и не повышаются.

Однако есть финучреждения, которые все же оставили такую возможность. В Monobank нам рассказали, что возможность повысить кредитный лимит есть, однако рассматриваться будет индивидуально каждый случай.

Реклама

Для этого зайдите в приложение и в главном меню сделайте свайп влево. Под номером карты выберите пункт "Управление лимитами" и нажмите "Повысить лимит на карту".

Там введите желаемую сумму и нажмите "Далее". После этого заявка автоматически пойдет в обработку, а подавать ее можно максимум два раза в 30 дней.

Кому повышают кредитный предел?

При индивидуальном рассмотрении вашей заявки банк учитывает буквально все:

  • насколько активным клиентом вы являетесь;
  • как часто вы пополняете свою карту;
  • какой у вас ежемесячный доход;
  • на какую сумму вы делаете покупки;
  • брали ли вы ссуды в этом банке и других банках раньше;
  • не было ли у вас проблем с погашением долгов и кредитных лимитов;
  • нет ли на вас других кредитных обязательств.

Также советуем не повышать кредитный лимит сразу в несколько раз или на очень большую сумму, так вы, скорее всего, получите отказ. Учтите, что во время войны банки будут еще более придирчивы для предоставления любых займов и поблажек.

"Сегодня" также писали, кому никогда не повысят кредитный лимит и рассказывали, как сделать это самостоятельно через Приват24.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
25,98
-
33,52
37,43
-
-
33,40
37,04
-
-
33,52
37,43
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
23,37
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47394.02

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3399.63

Litecoin (LTC)

129.39

Ripple (XRP)

0.86

Купить криптовалюту

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять