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Как изменить кредитный лимит через Приват24 – пошаговая инструкция

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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2 февраля, 10:30
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Рассказываем, как с помощью мобильного приложения легко изменить свой кредитный лимит, не выходя из дома
Как увеличить кредитный лимит за несколько кликов
Как увеличить кредитный лимит за несколько кликов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Если вы задумались об увеличении кредитного лимита, но не хотите идти в отделение, то можете с легкостью сделать это, если являетесь пользователем мобильного приложения Приват24.

"Сегодня" расскажут, как увеличить кредитный лимит в ПриватБанке с помощью мобильного приложения, всего за несколько кликов.

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Через Приват24 можно не только изменить, но и просто узнать свой кредитный лимит. Учтите также, что самостоятельно вы можете лишь понизить лимит и оставить заявку о его повышении, окончательное решение все равно принимает банк.

Итак, чтобы оставить заявку или узнать свой лимит необходимо:

  • зайти в свой аккаунт Приват24;
  • найти вкладку "Мои счета" и там выбрать карту, по которой желаете повысить кредитный лимит;
  • нажав на карту, перейдите по ссылке "Управление картой/счетом" и выберите пункт "Кредитный лимит";
  • Далее нажмите "Изменить";
  • в новой ссылке, которая откроется на экране вы увидите текущий показатель кредитного лимита, измените его на желаемый и нажмите "Продолжить";
  • заполните дополнительную информацию о вашем статусе, образовании и доходах.

После отправки все данных проверкой займется банк и в течении нескольких минут ПриватБанк подтвердит вашу заявку.

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Однако и это еще не все, теперь рассмотрением вопроса займется кредитный эксперт, а вам нужно просто ждать.

По данным Приватбанка, решение по увеличению кредитного лимита будет принято в течении нескольких дней. Если вы владелец карты "Универсальная", то вам автоматически придет смс.

За что вам могут снизить кредитный лимит

Любой украинский банк может не только поднять, но и внезапно снизить кредитный лимит своему клиенту или даже полностью заблокировать.

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Все дело в том, что финансовое учреждение анализирует вашу кредитную историю и статус. Причиной блокировки лимита может быть:

  • плохая кредитная история;
  • низкая платежеспособность;
  • взятие новых кредитов в других банках, чтобы погасить предыдущие;
  • смена документов (банк до сих пор определяет вас по старому паспорту и считает мошенником).

"Сегодня" также писали, как увеличить кредитный лимит на картах других банков и рассказывали, какая комиссия при переводе с карты на карту в разных учреждениях.

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