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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Як змінити кредитний ліміт через Приват24 – покрокова інструкція

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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2 лютого, 10:30
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Розповідаємо, як за допомогою мобільного застосунку легко змінити свій кредитний ліміт не виходячи з дому
Як збільшити кредитний ліміт за кілька кліків
Як збільшити кредитний ліміт за кілька кліків / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Якщо ви задумалися про збільшення кредитного ліміту, але не хочете йти до відділення, то можете з легкістю зробити це, якщо ви є користувачем мобільного додатку Приват24.

"Сьогодні" розкажуть, як збільшити кредитний ліміт у ПриватБанку за допомогою мобільного застосунку, всього за кілька кліків.

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Через Приват24 можна не тільки змінити, але й просто дізнатися про свій кредитний ліміт. Врахуйте також, що самостійно ви можете лише знизити ліміт та залишити заявку про його підвищення, Остаточне рішення все одно ухвалює банк.

Отже, щоб залишити заявку або дізнатися про свій ліміт необхідно:

  • зайти до свого облікового запису Приват24;
  • знайти вкладку "Мої рахунки" і там вибрати картку, за якою бажаєте підвищити кредитний ліміт;
  • натиснувши на карту, перейдіть за посиланням "Керування карткою/рахунком" та виберіть пункт "Кредитний ліміт";
  • Далі натисніть "Змінити";
  • у новому посиланні, яке відкриється на екрані, ви побачите поточний показник кредитного ліміту, змініть його на бажаний і натисніть "Продовжити";
  • заповніть додаткову інформацію про ваш статус, освіту та доходи.

Після надсилання всіх даних перевіркою займеться банк і протягом декількох хвилин ПриватБанк підтвердить вашу заявку.

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Однак і це ще не все, тепер розглядом питання займеться кредитний експерт, а вам потрібно просто чекати.

За даними Приватбанку, рішення щодо збільшення кредитного ліміту буде ухвалено протягом декількох днів. Якщо ви є власником картки "Універсальна", то вам автоматично прийде смс.

За що вам можуть знизити кредитний ліміт

Будь-який український банк може не тільки підняти, а й раптово знизити кредитний ліміт свого клієнта чи навіть повністю заблокувати.

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Справа в тому, що фінансова установа аналізує вашу кредитну історію та статус. Причиною блокування ліміту може бути:

  • погана кредитна історія;
  • низька платоспроможність;
  • взяття нових кредитів інших банках, щоб погасити попередні;
  • зміна документів (банк досі визначає вас за старим паспортом та вважає шахраєм).

"Сьогодні" також писали, як збільшити кредитний ліміт на картах інших банків і розповідали, яка комісія при переведенні з картки на картку у різних установах.

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