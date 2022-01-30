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Комісія під час переказу з картки на картку ПриватБанку, Ощадбанку та Monobank – як заощадити

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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30 січня, 08:40
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Розповідаємо, від чого залежить комісія під час переказу коштів між картками різних банків
Яка комісія у різних банках
Яка комісія у різних банках / Фото: Колаж: Сьогодні

Переказ із картки на картку – одна з найчастіших банківських операцій і вона приносить банкам непоганий дохід.

"Сьогодні" розібралися, яка комісія на такі перекази в різних банках і готові розповісти вам.

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Комісія ПриватБанку

Між картками ПриватБанку комісія за переказ відсутня, тобто складає 0 грн. Однак якщо ви вирішили зробити переказ на картку ПриватБанку, скориставшись гарячою лінією 3700 – комісія буде 2 грн від будь-якої суми.

Переказ із картки українського банку на картку Привату обійдеться в 0,5% від суми, але мінімальна комісія 5 грн.

Комісія за інші перекази:

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  • з картки ПриватБанку на картку Mastercard закордонного банку – 2%, але мінімум 50 грн;
  • з карти ПриватБанку на карту Visa закордонного банку – 1%, але щонайменше 1 долар;
  • з картки Visa закордонного банку на картку Mastercard ПриватБанку – 1%, але щонайменше 1 долар;
  • з картки Visa закордонного банку на картку Visa ПриватБанку – 1,5%;
  • з картки Mastercard закордонного банку на карту ПриватБанку – 1,5%.

Комісію у цьому випадку сплачує відправник грошей.

Ощадбанк

Тут все набагато простіше, комісія при переказі між картками банку обійдеться в 5 грн, але для власників картки "Мій комфорт" вона відсутня.

Для переказу на картки інших банків – 1% + 5 грн.

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Monobank

Перекази з картки Monobank проводяться без комісії, якщо йдеться про ваші гроші. Якщо ви робите переказ кредитних коштів – комісія складає 4%.

Переказ із картки Monobank на картку закордонного банку обійдеться в 1% від суми, але не менше 1 долара, 1 євро або 30 грн за рахунок власних грошей та 4% за рахунок кредитних.

За переказ з карток іноземних банків на картку Monobank комісія складе 1,8% від суми переказу.

Дзвінки родичам із банку

Іноді для отримання додаткової інформації про людину, яка хоче взяти кредит, співробітники банків можуть телефонувати її близьким родичам.

Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, телефонувати можуть у тому випадку, якщо виникнуть сумніви щодо достовірності даних або у людини ще відсутня кредитна історія.

Найчастіше такі дзвінки здійснюють, якщо людина хоче взяти кредит на машину чи нерухомість.

Аналітик рекомендує не нервувати та розмовляти з представником банку, дотримуючись етикету ділового спілкування, й стверджує, що вони не розмовлятимуть з вами на абстрактні теми.

"Сьогодні" також писали, як збільшити свій кредитний ліміт, і розповідали про найнебезпечніші схеми обману банківських шахраїв.

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