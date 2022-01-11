Як збільшити кредитний ліміт на картах ПриватБанку, Ощадбанку та Monobank – інструкція

Розповідаємо, що робити, якщо ви незадоволені розміром свого кредитного ліміту у найпопулярніших банках

Як збільшити кредитний ліміт самостійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Кредитний ліміт на карті став дуже зручною функцією для багатьох українців, які "перехоплюють" до зарплати невеликі позики. Кредитним лімітом можна скористатися на короткий строк, функція є майже у всіх сучасних банках.

"Сьогодні" розкажуть у цьому матеріалі, як збільшити кредитний ліміт на картах ПриватБанку, Ощадбанку та Monobank.

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Як збільшити кредитний ліміт від Ощадбанку

Максимальний розмір кредитного ліміту від цього банку залежить від типу вашої картки. Якщо ви власник картки "Моя кредитка", максимальний розмір ліміту може бути 250 тис. грн, для зарплатної картки – не більше чотирьох місячних окладів, а для пенсійної – не більше розміру двох виплат (не більше 5 для військових).

Проте банк встановлює кредитний ліміт для кожного клієнта індивідуально, виходячи з таких факторів:

рівня доходів клієнта;

рівня видатків;

досвіду роботи із Ощадбанком;

наявності зарплатного проекту;

вік клієнта;

наявність депозитів;

наявність кредитів, що діють.

Тобто, щоб отримати кредитний ліміт якнайбільше, потрібно бути надійним клієнтом і постійно користуватися карткою. Якщо ви успішно закривали всі попередні заборгованості, Ощадбанк може збільшити розмір ліміту.

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Якщо ви хочете, щоб ліміт було збільшено, необхідно запросити таку можливість безпосередньо у відділенні, також можна у мобільному додатку "Ощад 24/7":

спочатку зайдіть у розділ "Карти та рахунки" та оберіть бажану карту;

та оберіть бажану карту; виберіть функцію "Сервіси" , далі – "Налаштування обмежень" ;

, далі – ; зі списку лімітів, який з'явиться на екрані, виберіть бажані та збережіть.

Далі операцію потрібно підтвердити кодом, який прийде у смс.

Як збільшити кредитний ліміт від ПриватБанку

Принципи співпраці з ПриватБанком такі самі, тобто активно використовувати картку і не мати негативного досвіду із заборгованостями. У такому разі банк може самостійно збільшити кредитний ліміт без вашого запиту.

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Самостійно збільшити кредитний ліміт можна звернувшись до консультанта у відділенні, а також самостійно, через програму Приват24.

Для цього увійдіть до особистого кабінету та виконайте такі дії:

в розділі "Мої рахунки" виберіть картку, на якій хочете збільшити ліміт та натисніть "Змінити" ;

виберіть картку, на якій хочете збільшити ліміт та натисніть ; потім перейдіть по вкладці "Управління карткою/рахунком" ;

; натисніть на пункт "Кредитний ліміт" і знову натисніть "Змінити" ;

і знову натисніть ; введіть у рядку бажаний розмір ліміту і натисніть "Продовжити";

Після цього доведеться заповнити анкету з додатковою інформацією про ваш статус, освіту, доходи і навіть наявність автомобіля. Тоді цю інформацію перевірить ПриватБанк та передасть на розгляд кредитному експерту.

Рішення про збільшення або відмову в банку обіцяють повідомити протягом декількох днів.

Як збільшити кредитний ліміт від Monobank

Цей банк автоматично встановлює кредитний ліміт під час видачі кредитки. Його максимальний розмір становить 100 тис. грн, однак при першому оформленні картки такий ліміт отримати практично неможливо.

Банк залишає за собою можливість підвищення кредитного ліміту для того, щоб збільшити шанси потрібно:

регулярно розраховуватися карткою у магазинах;

закрити зайві кредитки інших банків;

вчасно оплачувати різні рахунки, наприклад, комуналку;

взяти в Monobank невелику позику і вчасно погасити.

Звісно, ви можете самостійно подати заявку для цього знадобиться мобільний додаток Monobank:

посуньте екран праворуч і серед пунктів оберете "Змінити кредитний ліміт" .

. введіть потрібну суму ліміту;

чекайте на рішення банку.

Фахівці радять не вводити відразу дуже велику суму, так ви найімовірніше отримаєте відмову.

Раніше ми писали, через який банк можна отримати пластикову картку "єПідтримка" та розповідали, як закрити картку Ощадбанку.